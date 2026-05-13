Virgen de Fátima: qué pasó el 13 de mayo y cuáles fueron sus tres mensajes

Resumen para apurados
- La Iglesia Católica conmemora hoy las apariciones de la Virgen de Fátima a tres niños en Portugal en 1917, destacando sus tres proféticos mensajes sobre la paz y la humanidad.
- Las apariciones incluyeron tres secretos: la visión del infierno, el fin de la Gran Guerra y un misterioso tercer mensaje vinculado a persecuciones y atentados contra el Papa.
- El legado de Fátima persiste hoy con procesiones masivas en Tucumán. El misterio del tercer secreto mantiene su relevancia ante las diversas interpretaciones sobre la Iglesia.
La advocación mariana de la virgen de Fátima toma su nombre por la ciudad portuguesa homónima. El 13 de mayo de 1917, una mujer brillante apareció a tres niños que pastoreaban sus ovejas en la Cova de Iría. La aparición inició una serie de presencias regulares en que la misma mujer pedía siempre a los postores que volvieran a verla.
A la misma hora y en el mismo lugar del mes siguiente, la mujer siguió visitando a los niños que difundieron la noticia y convocaron cada vez a más gente. Para octubre del mismo año, unas 50.000 personas habían llegado para presenciar la llegada misteriosa que era conocida como "Milagro del Sol".
En su sexta aparición, como había prometido, la mujer dió a conocer quién era e hizo un pedido a los tres pastores. Según las memorias de la Hermana Lucía, la mujer les habló diciendo: “Quiero que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario, que continúen siempre rezando el Rosario todos los días". También anunció que pronto acabaría la Primera Guerra Mundial y que los militares volverían a sus casa.
Los tres secretos de Fátima
En los relatos de Lucía, que se convirtió en monja y vivió hasta el 2005, la virgen les reveló tres secretos en sus apariciones y les pidió que construyera una capilla en el lugar de los hechos, consigna la revista Semana.
En el primer secreto, la virgen les mostró la visión del infierno y lo que les espera a las personas después de la muerte si no se arrepienten de sus pecados. De acuerdo con el portal Catholic.net, Lucia escribió que: “Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros”.
El segundo secreto fue una predicción del final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, durante el papado de Pío XI. “La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI comenzará otra peor”, fueron las palabras de la Virgen, según escribió Dos Santos. “Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre”, continúa.
El tercer secreto continúa siendo un misterio y muchos lo han interpretado desde diferentes hechos que han ocurrido en la historia reciente. De acuerdo con Lucía, la virgen describió un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda pidiendo penitencia con una fuerte voz y al Papa, con varios clérigos, escalando una montaña y siendo matados después por las balas y flechas de soldados. “Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles. Cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires”, explicó Dos Santos, que está próxima a ser beatificada.
Muchos han tratado de interpretar esta última revelación y aseguran que ha sido la transformación de la iglesia en los últimos años y las revelaciones de la pederastia. Otros suponen que tiene que ver con el atentado al papa Juan Pablo II.
Celebración a la virgen de Fátima en Tucumán
La comunidad de Fátima empezó a crecer en la década de los 50 en Tucumán cuando el Padre Emilio Andrés Parrado inició la construcción de la actial parroquia. Parrado celebraba misas en una casa familiar del barrio hasta que la Iglesia Católica pudo adquirir el terreno ubicado en Muñecas 1570.
La primera instalación fue una precaria Iglesia Rancho, como las que acostumbraba fundar el párroco. La obra logró una renovación religiosa, cultural y social, ya que en paralelo a la iglesia comenzó a construirse la escuela primaria y secundaria, escuela de manualidades y el club.
En celebración a Fátima, la parroquia celebrará misa a las 11. La tradicional procesión será a las 17 y partirá de la calle Paraguay, tomará la calle 25 de Mayo para seguir por Uruguay, luego retomar Muñecas para finalizar en el escenario. A las 18 se celebrará una nueva misa y a las 22 se realizará la Misa del Peregrino.