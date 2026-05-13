Virgen de Fátima: qué pasó el 13 de mayo y cuáles fueron sus tres mensajes

El tercer secreto continúa siendo un misterio y muchos lo han interpretado desde diferentes hechos que han ocurrido en la historia reciente. De acuerdo con Lucía, la virgen describió un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda pidiendo penitencia con una fuerte voz y al Papa, con varios clérigos, escalando una montaña y siendo matados después por las balas y flechas de soldados. “Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles. Cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires”, explicó Dos Santos, que está próxima a ser beatificada.