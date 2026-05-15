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Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán

Parece que al menos un día será prudente salir con paraguas.

FRÍO Y LLUVIA. Los tucumanos tendrán que salir abrigados. FRÍO Y LLUVIA. Los tucumanos tendrán que salir abrigados. LA GACETA/FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este fin de semana del 15 al 17 de mayo en Tucumán jornadas frescas, cielo cubierto y posibles lluvias por un descenso térmico.
  • Tras días de humedad y humo, se espera un descenso de temperatura con máximas de 22°C el viernes hasta los 14°C el domingo, acompañadas de vientos del sector sur y nubosidad.
  • Las condiciones de frío y nubosidad persistirán al inicio de la próxima semana con máximas de 18°C, consolidando el clima otoñal y la necesidad de abrigo en toda la provincia.
Resumen generado con IA

El fin de semana en Tucumán estará marcado por jornadas frescas, cielo mayormente cubierto y probabilidades de lluvias aisladas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Tras varios días de humedad y presencia de humo en el ambiente, las temperaturas se mantendrán moderadas entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, con mínimas que rondarán entre los 8 y 11 grados.

Viernes con cielo cubierto y máxima de 22 grados

Para este viernes 15 de mayo se espera una jornada mayormente nublada en Tucumán, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 22°C.

La humedad se ubicará cerca del 79%, mientras que los vientos soplarán desde el noreste a baja intensidad. La visibilidad se mantendrá en torno a los 8 kilómetros.

Sábado fresco y con descenso de temperatura

El sábado 16 llegará con un marcado descenso térmico. El SMN pronostica una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.

El cielo continuará cubierto y las condiciones se mantendrán inestables durante gran parte del día.

Domingo con probabilidad de lluvias aisladas

El domingo 17 de mayo será el día más fresco del fin de semana. Se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 14°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa probabilidades de lluvias aisladas tanto durante la madrugada y la mañana como hacia la tarde y la noche, con chances de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Los vientos predominarán del sector sur y sudoeste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas continuarán bajas durante el inicio de la próxima semana, con máximas que no superarían los 18 grados y persistencia de nubosidad en gran parte de la provincia.

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