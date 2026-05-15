Los vuelos narco son otro dolor de cabeza para el Estado

Resumen para apurados
- Gendarmería incautó 700 kilos de cocaína en Santa Fe esta semana, en vuelos desde Bolivia que exponen fallas de control aéreo. El operativo revela la falta de vigilancia en el norte.
- El recorte de $48.900 millones en Defensa afecta la radarización y operatividad de la Fuerza Aérea. José Cano denunció que el ajuste presupuestario facilita el ingreso de drogas.
- La falta de fondos pone en riesgo el Operativo Roca y consolida nuevas rutas clandestinas. Especialistas prevén mayor vulnerabilidad fronteriza si no se refuerza el control federal.
“El impacto del recorte presupuestario en áreas sensibles de lucha contra el narcotráfico es aún mayor cuando observamos las falencias en radarización y control aéreo del norte argentino”, sostuvo el legislador radical José Cano.
En una semana, personal de Gendarmería Nacional decomisó más de 700 kilos de cocaína en sendos procedimientos realizados en diferentes localidades de Santa Fe. La droga era transportada en avionetas que, posiblemente, habían partido desde Bolivia.
El primer procedimiento se concretó en la localidad de Vera, muy cerca del límite con Santiago del Estero. Las autoridades, con información que había proporcionado la DEA, esperaban el aterrizaje de una nave que transportaba cocaína. Ubicaron el punto de descenso y secuestraron 400 kilos de esa sustancia. El martes, en el paraje conocido como Villa Eloísa, también de esa provincia, a partir de una investigación desarrollada por la Procunar, gendarmes descubrieron otro vuelo narco en el que trasladaban al menos 320 kilos de cocaína. En ambos casos, no se informó si los radares de la Nación habían logrado detectar las aeronaves.
A esos casos hay que agregar el de una avioneta que cayó semanas atrás en el Chaco salteño. Allí no hallaron droga, aunque sí huellas de camionetas que presuntamente habrían retirado la carga. Hace seis meses, debido a un error de cálculo, en Rosario de la Frontera, se precipitó una nave con más de 300 kilos de “merca”.
“Especialistas y operadores del sistema judicial advierten sobre el crecimiento de vuelos clandestinos y nuevas rutas aéreas utilizadas para el ingreso de cocaína desde países limítrofes, en una región donde amplias zonas continúan prácticamente fuera del alcance del control federal”, sostuvo Cano en una entrevista con LA GACETA.
Más problemas
El recorte presupuestario que realizó la Nación a las Fuerzas Armadas también afectaría la lucha contra el narcotráfico. Según se informó en el Boletín Oficial, se recortaron unos $48.900 millones. De esa quita de fondos, según publicó el diario “Clarín”, el Ejército perdió unos $12.600 millones. En esa nota también se reflejó que con las nuevas partidas, sólo podrán dedicarse a cubrir los gastos mínimos de cada una de las unidades. También deberían reducir la comida a sus efectivos que, actualmente, sólo recibe el personal que está de guardia.
Según especialistas, esa disminución le quitará operatividad, por lo que podría verse comprometido el “Operativo Roca”, plan que contemplaba la participación de soldados en operativos en el norte del país. A pesar de que fue lanzado hace más de un año, hasta aquí no se informó sobre las tareas que realiza.
La Fuerza Aérea, con $16.500 millones, es la que más reajuste sufrió. Esta fuerza es clave en la lucha contra el narcotráfico, puesto que sus efectivos son los encargados del mantenimiento y la vigilancia con radares, además de operar los aviones que deben perseguir a las aeronaves utilizadas para transportar droga.