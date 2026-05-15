Los vuelos narco son otro dolor de cabeza para el Estado

El primer procedimiento se concretó en la localidad de Vera, muy cerca del límite con Santiago del Estero. Las autoridades, con información que había proporcionado la DEA, esperaban el aterrizaje de una nave que transportaba cocaína. Ubicaron el punto de descenso y secuestraron 400 kilos de esa sustancia. El martes, en el paraje conocido como Villa Eloísa, también de esa provincia, a partir de una investigación desarrollada por la Procunar, gendarmes descubrieron otro vuelo narco en el que trasladaban al menos 320 kilos de cocaína. En ambos casos, no se informó si los radares de la Nación habían logrado detectar las aeronaves.