Narcotráfico: un funcionario nacional desmintió versiones sobre un abandono del NOA
Martin Verrier, Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, afirma que en los dos primeros años de la presente administración se incautó más cocaína que en los cuatro años de Alberto Fernández.
Resumen para apurados
- Martin Verrier, funcionario nacional, defendió la gestión antidrogas frente a críticas periodísticas, resaltando el récord de incautación de cocaína en Argentina durante 2025.
- El Secretario respondió a una columna sobre el impacto del ajuste fiscal, señalando que los operativos crecieron un 8% y las detenciones un 18% respecto al año anterior.
- El gobierno busca consolidar su estrategia de seguridad mediante cifras récord. Verrier enfatiza la necesidad de rigor periodístico para abordar la complejidad del narcotráfico.
Martin Verrier, Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, envió un texto en respuesta a la columna “¿La ‘motosierra’ está beneficiando a los narcos?” (05/06) de Gustavo Rodríguez. Afirma que “hay dos maneras de escribir sobre el narcotráfico. La primera consiste en leer los datos, contrastarlos con otras fuentes y formular conclusiones que los hechos sostengan. La segunda consiste en escribir el artículo primero y buscar los datos después, con la esperanza —usualmente defraudada— de que coincidan, aun a riesgo de caer el sesgo de confirmación´’ ”. Sostiene que la nota publicada el lunes “pertenece, me temo, a la segunda categoría”.
Añade que cuando el columnista dice que “el primer cuatrimestre del año se cerró con el peor de los datos”, no tiene en cuenta el primer cuatrimestre “no ha cerrado estadísticamente. Lo que existen son cifras del primer trimestre. La diferencia es de un mes”. En cuanto a la argumentación de que la lucha contra el narcotráfico es “responsabilidad de la Nación”, y que “las provincias apenas colaboran haciéndose cargo del narcomenudeo” “sería más convincente si Tucumán no hubiera desfederalizado precisamente el narcomenudeo en 2022, asumiendo por ley jurisdicción propia sobre ese segmento del delito que alimenta la violencia callejera”.
Luego observa la extrañeza de “afirmar que el NOA fue abandonado cuando los aprehendidos por causas de drogas permanecen estables en 700 casos“ y también señala que frente a la expresión de que el gobierno actual “no encontraría el rumbo” y quedaría en la historia “por la expansión narco” están los datos de que “en 2025 se registró el récord histórico de incautación de cocaína en Argentina: más de trece toneladas. En los dos primeros años de la presente administración se incautó más cocaína que en los cuatro años de Alberto Fernández. No es un número menor, menos aun si dicha cifra se complementa con el dato de que los procedimientos aumentaron un 8% en 2025 y los aprehendidos un 18% en comparación con 2024. Tampoco es, exactamente, la imagen de un gobierno que perdió el norte”.
La operatividad
También se refiere Verrier a que “el legislador José Cano … asegura que ‘el NOA fue abandonado por la Nación’. Insisto, en el primer trimestre de 2026, los aprehendidos por narcotráfico en el NOA alcanzaron los 700 casos, cifra estable respecto al período anterior. No solo se mantuvo la operatividad, sino que las incautaciones de marihuana en Tucumán crecieron un 329,18% en este mismo trimestre, pasando de 43 kilos a 185 kilos. Y… contrastan significativamente los 1.088 kilos de cocaína incautadas en Tucumán por las Fuerzas Federales contra los 36 kilos de cocaína incautados por la fuerza provincial en 2025”.
Ante la afirmación de la nota de que se incautó más cocaína en Tucumán que en Jujuy y Salta, sostiene que “en el primer trimestre, se incautaron 783 kilos de cocaína en dichas provincias sumadas contra 59 kilos en Tucumán” y que “las incautaciones de cocaína en Salta aumentaron un 5,53% en el primer trimestre, pasando de 686 kilos en 2025 a 724 kilos en 2026”.
Finalmente, dice, “el artículo reproduce la afirmación de que en Tucumán ‘no hay grandes investigaciones’, que los casos son de ‘prevención, detectados por casualidad o por pericia de los uniformados’. Tucumán es, en este momento, la tercera provincia del país en proporción de causas iniciadas por investigación proactiva, con un 41,41% del total nacional”.
Concluye que “el narcotráfico es un problema serio, complejo y merecedor del periodismo más riguroso que esta provincia pueda ofrecer. Ese rigor no exige neutralidad política —la columna de opinión existe precisamente para evitarla— pero sí exige que los datos sean correctos antes de que los adjetivos lleguen a la página”.