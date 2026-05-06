Narcotráfico: un funcionario nacional desmintió versiones sobre un abandono del NOA

Luego observa la extrañeza de “afirmar que el NOA fue abandonado cuando los aprehendidos por causas de drogas permanecen estables en 700 casos“ y también señala que frente a la expresión de que el gobierno actual “no encontraría el rumbo” y quedaría en la historia “por la expansión narco” están los datos de que “en 2025 se registró el récord histórico de incautación de cocaína en Argentina: más de trece toneladas. En los dos primeros años de la presente administración se incautó más cocaína que en los cuatro años de Alberto Fernández. No es un número menor, menos aun si dicha cifra se complementa con el dato de que los procedimientos aumentaron un 8% en 2025 y los aprehendidos un 18% en comparación con 2024. Tampoco es, exactamente, la imagen de un gobierno que perdió el norte”.