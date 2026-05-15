Gobernadores del NOA analizarán el problema narco con la ministra de Seguridad de la Nación

Resumen para apurados
- Gobernadores del NOA y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se reunirán la próxima semana en Tucumán para coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico regional.
- El encuentro, postergado desde febrero, incluirá capacitaciones y la evaluación del Operativo Lapacho. Se debatirá un plan de radarización para detectar vuelos ilegales en la zona.
- Buscan unificar estrategias y tecnología entre provincias y Nación. La cooperación regional pretende frenar el tráfico por encomiendas y fortalecer el control en las fronteras.
“La idea es que entre todos los gobernadores del NOA analicen la problemática del narcotráfico con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y busquen soluciones para enfrentar este flagelo de manera conjunta”, sostuvo el ministro Eugenio Agüero Gamboa, al confirmar una reunión que se desarrollará entre el jueves y el viernes de la próxima semana.
Este encuentro había sido programado para febrero. Pero, por problemas de agenda de Monteoliva, se suspendió. Finalmente, en las últimas horas, y tras muchas idas y vueltas, se terminó reprogramando. Voceros indicaron que la decisión de concretar la reunión podría deberse a la difícil situación que se vive con el tráfico de estupefacientes en esta parte del país.
Según confirmaron los organizadores, la actividad comenzará el jueves con una capacitación especial para personal de las fuerzas provinciales y federales. En ese encuentro, también podrían intercambiar información y experiencias.
El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, pondría particular énfasis en el Operativo Lapacho, plan que tiene en marcha la provincia para controlar el tráfico de drogas y el ingreso de mercadería de contrabando. Además, recalcaría la importancia de que las otras jurisdicciones implementen estrategias similares para mejorar aún más los resultados.
Para el viernes está prevista la reunión entre Monteoliva y los gobernadores. El mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, invitó a asistir a sus pares Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También estarían en ese encuentro los responsables del área de seguridad de esas provincias.
Agenda abierta
En principio, la reunión prevista para febrero serviría para que Jaldo informara sobre el proyecto de instalar un sistema de radarización en la provincia para detectar los vuelos narcos. Su idea, que fue presentada en diciembre pasado, consistía en adquirir tecnología para que la Nación se hiciera cargo del control con la Fuerza Aérea.
“Vamos a analizar esta idea y cualquier otra que implique la adquisición de tecnología de avanzada para la lucha contra el narcotráfico. No sería descabellado que esta inversión se haga de manera conjunta entre todas las provincias para acceder a tecnologías más eficaces. Es importante recalcar que este proyecto terminará beneficiando a todas las provincias y no solo a una”, destacó Agüero Gamboa en una entrevista con LA GACETA.
Por otra parte, fuentes de la Casa de Gobierno esperan que la Nación envíe el temario de lo que tiene previsto exponer ante los gobernadores.
A Agüero Gamboa se le consultó si en la reunión se tocaría el tema del uso de las encomiendas para el transporte de droga, contrabando y material proveniente de actividades ilícitas, tal como quedó al descubierto con los últimos secuestros concretados en el marco del Operativo Lapacho. “Todo puede suceder porque será un encuentro con agenda abierta”, finalizó.