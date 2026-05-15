Gobernadores del NOA analizarán el problema narco con la ministra de Seguridad de la Nación

“Vamos a analizar esta idea y cualquier otra que implique la adquisición de tecnología de avanzada para la lucha contra el narcotráfico. No sería descabellado que esta inversión se haga de manera conjunta entre todas las provincias para acceder a tecnologías más eficaces. Es importante recalcar que este proyecto terminará beneficiando a todas las provincias y no solo a una”, destacó Agüero Gamboa en una entrevista con LA GACETA.