Kicillof arma su estructura nacional y se apoya en Córdoba

La actividad no se agotó en lo sindical y político. En la Ciudad Universitaria de la capital cordobesa, Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes” en la UTN, buscando también un perfil académico y técnico para su armado. La gira cordobesa, que continuará con una presentación similar en La Rural durante la Feria del Libro, dejó en claro que la provincia de Buenos Aires ya no es el único escenario del gobernador. Con el respaldo de sectores de la CGT y una red de armadores locales, Kicillof comenzó a probar en el “corazón productivo” del país un modelo de oposición frontal, apostando a que el desgaste económico del gobierno central le permita penetrar en los distritos donde el peronismo k todavía es mirado con desconfianza.