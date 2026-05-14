Cómo estará el tiempo este viernes 15 de mayo en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 15 de mayo en Tucumán una jornada fresca y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 22°C.
- El clima otoñal persistirá con cielo parcialmente nublado y vientos del norte de hasta 22 km/h. No se esperan precipitaciones, manteniendo la estabilidad térmica en la provincia.
- Las condiciones serán óptimas para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigo matutino. Se prevé un ambiente templado por la tarde previo a nuevos cambios de tiempo.
El otoño sigue marcando presencia en Tucumán y este viernes 15 de mayo se presentará con temperaturas frescas durante gran parte del día, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C en horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana el ambiente estará fresco, con registros cercanos a los 12°C, aunque hacia la tarde las condiciones serán más templadas.
El informe meteorológico indica que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada, con algunos momentos de mayor nubosidad hacia la tarde y la noche. Además, la probabilidad de lluvias será del 0% en todas las franjas horarias.
En cuanto al viento, soplará desde el norte con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, aportando algo de estabilidad y favoreciendo el ascenso de temperatura durante el día.
La humedad se ubicó en torno al 55%, mientras que la visibilidad alcanza los 9 kilómetros. El sol salió a las 7:53 y se ocultará a las 18:42.
De esta manera, Tucumán tendrá un viernes ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de salir abrigados durante las primeras horas del día.