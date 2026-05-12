Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 13 de mayo

Tucumán tendrá este miércoles 13 de mayo una jornada con condiciones estables y cielo mayormente despejado, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En San Miguel de Tucumán, la temperatura mínima prevista será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C durante la tarde. El informe indica además que no se esperan precipitaciones a lo largo del día.
Durante la madrugada y la noche el cielo se presentará algo nublado, mientras que por la mañana predominarán condiciones despejadas. Hacia la tarde volverían a observarse algunas nubes, aunque sin probabilidades de lluvias.
El viento soplará leve desde distintos sectores, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad registrada ronda el 44%, con una visibilidad de 10 kilómetros.
El pronóstico del clima
El SMN anticipa además que las temperaturas agradables continuarán durante los próximos días en Tucumán, con máximas superiores a los 20 grados y sin anuncios de precipitaciones significativas.