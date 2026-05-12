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Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 13 de mayo

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 13 de mayo
Hace 1 Hs

Tucumán tendrá este miércoles 13 de mayo una jornada con condiciones estables y cielo mayormente despejado, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En San Miguel de Tucumán, la temperatura mínima prevista será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C durante la tarde. El informe indica además que no se esperan precipitaciones a lo largo del día.

Durante la madrugada y la noche el cielo se presentará algo nublado, mientras que por la mañana predominarán condiciones despejadas. Hacia la tarde volverían a observarse algunas nubes, aunque sin probabilidades de lluvias.

El viento soplará leve desde distintos sectores, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad registrada ronda el 44%, con una visibilidad de 10 kilómetros.

El pronóstico del clima

El SMN anticipa además que las temperaturas agradables continuarán durante los próximos días en Tucumán, con máximas superiores a los 20 grados y sin anuncios de precipitaciones significativas.

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