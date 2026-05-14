La UIT celebró su 57º aniversario y reafirmó su rol en la defensa de la producción y el empleo

En la misma línea, Luciana Zamora expresó su reconocimiento al acompañamiento que la institución brinda a las empresas y señaló que este aniversario renueva el compromiso de seguir impulsando la producción industrial en la provincia. "Agradecemos el apoyo y acompañamiento brindado a nuestra empresa en todos los ámbitos. Que este aniversario renueve el compromiso de seguir impulsando la producción del sector industrial en Tucumán”, sostuvo.