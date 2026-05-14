La UIT celebró su 57º aniversario y reafirmó su rol en la defensa de la producción y el empleo

Resumen para apurados
- La Unión Industrial de Tucumán celebró su 57º aniversario en la provincia, reafirmando su rol en la defensa de la producción y el empleo genuino ante desafíos económicos actuales.
- Fundada en 1969, la entidad destaca su articulación con el gobierno provincial y nacional para resolver crisis energéticas, como el suministro de gas, y potenciar a las PyMEs locales.
- La institución proyecta fortalecer el entramado productivo del norte argentino, buscando estabilidad para inversiones futuras que impulsen el crecimiento socioeconómico regional.
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) celebró su 57º aniversario y en ese contexto las autoridades destacaron la consolidación como una de las instituciones más representativas del entramado productivo provincial, y como un espacio de articulación entre el sector privado y los distintos niveles del Estado.
Su presidente Jorge Rocchia Ferro destacó la vigencia de la entidad y su capacidad para acompañar a las empresas en un escenario atravesado por desafíos económicos y productivos.
“La gremial industrial en Tucumán está más fuerte que nunca. Nos encontramos atravesando problemas, muchos de ellos transversales a todos los sectores, y desde la UIT estamos atentos para encontrar soluciones a través de canales de diálogo institucional. Ese es el valor que tenemos”, afirmó.
Rocchia Ferro subrayó además la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para generar condiciones que permitan sostener la actividad, ampliar inversiones y crear empleo genuino.
“El apoyo del sector público y su colaboración para brindar las condiciones necesarias para que las empresas estén bien y puedan desarrollar nuevos proyectos, que redunden en más puestos de trabajo genuinos, es el objetivo”, señaló.
Como ejemplo de ese trabajo conjunto, mencionó la situación del abastecimiento de gas natural, una problemática que genera incertidumbre en gran parte del sector industrial.
“En el caso de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo abrió las puertas para que los industriales y las cámaras empresarias pudiéramos sentarnos con la Secretaría de Energía de la Nación y trasladar de manera directa nuestras preocupaciones. Ese es un gesto que debemos subrayar”, sostuvo.
Fundada en 1969, la UIT tiene entre sus objetivos promover el desarrollo de la industria provincial, representar al sector ante los poderes públicos, fomentar la unidad del empresariado, impulsar la capacitación de dirigentes y trabajadores, y contribuir al crecimiento económico y social de Tucumán.
La vicepresidenta de la entidad, Florencia Andriani, señaló que “la UIT es mucho más que una institución: es un espacio que acompaña, impulsa y representa el trabajo de generaciones de tucumanos que apuestan todos los días al esfuerzo, la producción y el crecimiento de Tucumán, con compromiso social y mirando al futuro”.
Por su parte, Álvaro Gautero destacó el rol de la entidad en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Desde Servicios y Aventuras SRL, fabricante de cartuchos en la provincia, agradeció “el permanente apoyo, las colaboraciones y las oportunidades de articulación que la institución brinda para el crecimiento de las PyMEs industriales”.
En la misma línea, Luciana Zamora expresó su reconocimiento al acompañamiento que la institución brinda a las empresas y señaló que este aniversario renueva el compromiso de seguir impulsando la producción industrial en la provincia. "Agradecemos el apoyo y acompañamiento brindado a nuestra empresa en todos los ámbitos. Que este aniversario renueve el compromiso de seguir impulsando la producción del sector industrial en Tucumán”, sostuvo.
A lo largo de más de cinco décadas, la Unión Industrial de Tucumán se consolidó como un actor central en la defensa de la producción, la inversión y el empleo, acompañando el crecimiento de las empresas y promoviendo el desarrollo sustentable del norte argentino.