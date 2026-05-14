Mundial 2026: Francia confirmó sus 26 convocados con un ataque renovado y grandes ausencias

Las sorpresas y ausencias de peso

Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Eduardo Camavinga y Olivier Giroud son algunas de las ausencias de peso respecto a la convocatoria de Qatar 2022. Además, llamó la atención la inclusión de Jean-Philippe Mateta en lugar de Randal Kolo Muani, víctima de la histórica atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en la final en Lusail. Según explicó el DT, la decisión responde a la necesidad de un perfil físico tras la sensible baja de Hugo Ekitike, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles en abril.