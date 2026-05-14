Mundial 2026: Francia confirmó sus 26 convocados con un ataque renovado y grandes ausencias

Resumen para apurados
- Didier Deschamps confirmó los 26 convocados de Francia para el Mundial 2026. Con Kylian Mbappé como líder, el equipo busca revancha tras la final de Qatar 2022.
- La nómina destaca por una renovación ofensiva con Olise y Cherki, mientras se ausentan figuras como Griezmann y Giroud. El DT priorizó el equilibrio físico y táctico del plantel.
- Francia llega como favorita tras ocho años en el podio de la FIFA. El recambio generacional será puesto a prueba en el Grupo I contra Senegal, Irak y la Noruega de Haaland.
A falta de pocas semanas para el inicio del Mundial 2026, Didier Deschamps terminó con el misterio y confirmó la nómina definitiva de Francia. A diferencia de otros seleccionados que optaron por prelistas extensas, "Les Bleus" fueron directo a los 26 nombres que buscarán revancha tras la final de Qatar 2022.
Con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes, la lista presenta una profunda renovación generacional, especialmente en la ofensiva. Las inclusiones de Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Manchester City) y Désiré Doué (PSG) ratifican el potencial de una selección que, en palabras de su entrenador, llega como una de las grandes favoritas.
Francia presentÃ³ a sus 26 convocados para la Copa del Mundo. pic.twitter.com/wG3Bf7heRr— GastÃ³n Edul (@gastonedul) May 14, 2026
Las sorpresas y ausencias de peso
Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Eduardo Camavinga y Olivier Giroud son algunas de las ausencias de peso respecto a la convocatoria de Qatar 2022. Además, llamó la atención la inclusión de Jean-Philippe Mateta en lugar de Randal Kolo Muani, víctima de la histórica atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en la final en Lusail. Según explicó el DT, la decisión responde a la necesidad de un perfil físico tras la sensible baja de Hugo Ekitike, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles en abril.
“No necesariamente son los 26 mejores, se trata de equilibrio y combinaciones”, argumentó Deschamps en conferencia de prensa, destacando que Francia lleva ocho años manteniéndose en el podio del ranking FIFA.
ð«ð· Â¡LOS GRANDES AUSENTES DE FRANCIA EN EL MUNDIAL 2026!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026
Jugaron la final contra Argentina en Qatar 2022 y no estarÃ¡n en la prÃ³xima Copa del Mundo... Â¡MIREN ESOS NOMBRES!
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La lista definitiva de Francia:
Arqueros: Mike Maignan (AC Milán), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens).
Defensores: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG) y Theo Hernández (Al-Hilal).
Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N’Golo Kanté (Fenerbahçe) y Adrien Rabiot (AC Milán).
Delanteros: Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doue (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
El camino en el Grupo I
Francia debutará el 16 de junio ante Senegal desde las 16. Luego se medirá frente a Irak (22 de junio) y cerrará la zona el 26 de junio contra la Noruega de Erling Haaland, en uno de los duelos más esperados de la primera fase.