Mundial 2026: quiénes serán las megaestrellas que actuarán en el show de la final

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertirse en un evento histórico no solo por el fútbol, sino también por el espectáculo musical que acompañará el partido decisivo. Con un divertido video protagonizado por Chris Martin y los The Muppets, se anunciaron las estrellas que encabezarán el show del entretiempo de la final que se disputará el 19 de julio en Nueva York.