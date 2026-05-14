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Mundial 2026: quiénes serán las megaestrellas que actuarán en el show de la final

Chris Martin y los The Muppets sorprendieron con un divertido anuncio para revelar qué artistas protagonizarán el show de medio tiempo de la final del Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York.

La FIFA anunció a los artistas que actuarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial La FIFA anunció a los artistas que actuarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial Posta
Por Mercedes Mosca Hace 57 Min

Resumen para apurados

  • Shakira, Madonna y BTS protagonizarán el show de la final del Mundial 2026 el 19 de julio en Nueva York. El anuncio busca unir culturas y apoyar fines solidarios de la FIFA.
  • Con un anuncio de Chris Martin y los Muppets, la FIFA adoptará el formato del Super Bowl. El evento busca recaudar fondos para educación y deporte mediante Global Citizen.
  • Esta apuesta transforma la final en un hito de entretenimiento global. La extensión del entretiempo y la diversidad artística marcarán un nuevo estándar para futuros torneos.
Resumen generado con IA

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertirse en un evento histórico no solo por el fútbol, sino también por el espectáculo musical que acompañará el partido decisivo. Con un divertido video protagonizado por Chris Martin y los The Muppets, se anunciaron las estrellas que encabezarán el show del entretiempo de la final que se disputará el 19 de julio en Nueva York.

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Las elegidas para el megaevento serán Shakira, Madonna y BTS, en una combinación que reunirá artistas de diferentes estilos y partes del mundo.

Un show de Mundial con formato de Super Bowl

La propuesta marcará un cambio importante en la historia de los mundiales organizados por la FIFA. Inspirado en el tradicional espectáculo del entretiempo del Super Bowl estadounidense, el show buscará convertir la final en un evento global de entretenimiento.

Según explicó Chris Martin en el video promocional, la idea es representar distintas culturas y géneros musicales en un mismo escenario. Además, el espectáculo tendrá un objetivo solidario: recaudar fondos para el programa Global Citizen de la FIFA, destinado a promover el acceso a la educación y al deporte para niños de diferentes países.

Aunque la FIFA todavía no confirmó oficialmente todos los detalles técnicos, se estima que el descanso de la final será más extenso que los 15 minutos reglamentarios para permitir el desarrollo completo del espectáculo musical.

Cómo serán las ceremonias de apertura del Mundial 2026

La FIFA también planea una apertura inédita para la Copa del Mundo 2026, que será organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

La inauguración comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México debutará frente a Sudáfrica. Allí se realizará una ceremonia de apertura con artistas nacionales e internacionales.

Canadá también tendrá su propio espectáculo el 12 de junio en el BMO Field, con presentaciones de Michael Bublé y Alanis Morissette antes del partido ante Bosnia.

Ese mismo día, Estados Unidos jugará frente a Paraguay en el SoFi Stadium, donde el show de apertura contará con la participación de Katy Perry y otros artistas internacionales.

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