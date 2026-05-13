Gestionan ante Nación garantizar el suministro de gas para la zafra azucarera y citrícola

El contexto

En el invierno de 2026 habrá cortes de gas natural para las industrias del NOA, entre ellas de Tucumán. No se trata de una hipótesis sino de un escenario ya comunicado oficialmente por el gobierno de Javier Milei: durante los meses de mayor demanda, las empresas dejarán de recibir suministro desde el sistema troncal y deberán recurrir a fuentes alternativas o, directamente, detener su producción. En particular, aquellas con contratos interrumpibles. La opción que tienen desde ahora los privados es cerrar contratos comerciales para poder recibir el fluido.