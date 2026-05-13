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Gestionan ante Nación garantizar el suministro de gas para la zafra azucarera y citrícola

Reunión en Buenos Aires entre funcionarios provinciales, representantes de las industrias azucarera y citrícola y autoridades nacionales de Energía.

Reunión con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. COMUNICACIÓN PÚBLICA Reunión con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Funcionarios de Tucumán y empresarios se reunieron el miércoles en CABA con Energía nacional para asegurar el suministro de gas de las zafras azucarera y citrícola en la provincia.
  • La gestión fue impulsada por el gobernador Jaldo tras el aviso oficial de cortes en el NOA para 2026. Se analizó el paso de contratos interrumpibles a nuevas fuentes de provisión.
  • La articulación busca evitar parálisis productivas. Las empresas deberán negociar contratos comerciales propios para garantizar su operatividad ante los desafíos energéticos.
Resumen generado con IA

Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción, Eduardo Castro, acompañaron este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a representantes de las industrias azucarera y citrícola en una reunión con autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación.

Del encuentro participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller.

En representación del sector azucarero estuvieron presentes el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Luis Feijóo, y la gerente general de la Compañía Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro. Por el sector citrícola participó el vicepresidente de Acnoa, Martin Galiana.

La reunión había sido gestionada por Jaldo ante la Secretaría de Energía el pasado 6 de mayo y tuvo como eje principal la situación del gas destinado al uso industrial durante las zafras.

Durante el encuentro, las partes analizaron la situación energética y acordaron continuar con las gestiones necesarias para asegurar el suministro y garantizar la provisión de gas para ambos sectores productivos.

En el Gobierno provincial señalaron que la reunión forma parte de una estrategia de articulación institucional orientada a brindar respuestas concretas a las demandas de los sectores productivos, en un contexto de desafíos tanto a nivel nacional como internacional.

El contexto

En el invierno de 2026 habrá cortes de gas natural para las industrias del NOA, entre ellas de Tucumán. No se trata de una hipótesis sino de un escenario ya comunicado oficialmente por el gobierno de Javier Milei: durante los meses de mayor demanda, las empresas dejarán de recibir suministro desde el sistema troncal y deberán recurrir a fuentes alternativas o, directamente, detener su producción. En particular, aquellas con contratos interrumpibles. La opción que tienen desde ahora los privados es cerrar contratos comerciales para poder recibir el fluido. 

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