¿Confianza o soberbia?: los cuatro signos del horóscopo más arrogantes y difíciles de tratar

Las intenciones de Libra no son oscuras en el fondo, pero comete un error que le vale algunas relaciones. A este signo le interesa sobremanera la forma en que se ve, cómo luce y todo lo relacionado a lo estético y por eso mismo se cuida mucho. Pero ese afán de estar siempre presentable se transforma en crítica directa cuando alguien más no cumple los estándares. Un consejo es bajar los niveles de exigencia y dejar de reflejarlos en los demás.