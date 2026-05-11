Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

Dentro del horóscopo chino, el Caballo será uno de los signos más movilizados durante este mes. Tras semanas cargadas de tensión y procesos internos, surgirá una necesidad imperiosa de desconexión y de soltar las obligaciones cotidianas. Sin embargo, esta búsqueda de libertad puede transformarse en un arma de doble filo: el gran reto será descansar sin caer en excesos ni actuar de forma impulsiva, especialmente en decisiones financieras o proyectos de gran envergadura. El equilibrio será su mejor aliado para que la emoción del momento no opaque su crecimiento profundo.