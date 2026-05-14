Horóscopo chino: los signos que tendrán más desafíos y oportunidades en mayo, según Ludovica Squirru
La especialista en astrología oriental reveló cuáles serán los signos del horóscopo chino más afectados por la intensa energía de mayo. Estas personas atravesarán semanas marcadas por cambios, oportunidades y desafíos emocionales.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó que mayo traerá cambios intensos para el horóscopo chino bajo la energía del Agua Yang, generando oportunidades y desafíos emocionales a nivel global.
- La energía dinámica favorecerá transformaciones, aunque advierten riesgos por impulsividad. Signos como el Dragón, Mono, Rata y Gallo deberán priorizar la prudencia y el equilibrio.
- La capacidad de adaptación y el liderazgo serán claves para sortear tensiones. El mes exigirá paciencia y flexibilidad para consolidar proyectos y evitar conflictos innecesarios.
El horóscopo chino anticipa un mayo cargado de movimientos intensos, cambios inesperados y emociones a flor de piel. Según explicó Ludovica Squirru, la fuerte influencia de la energía Agua Yang marcará un período de contrastes que podría traer grandes oportunidades para algunos signos, aunque también riesgos asociados a la impulsividad y los excesos.
La especialista sostuvo que será un mes que exigirá actuar con mayor conciencia, prudencia y equilibrio emocional para evitar decisiones apresuradas que puedan generar conflictos o pérdidas.
Qué energía dominará mayo en el horóscopo chino
De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, mayo estará atravesado por una energía dinámica y cambiante que favorecerá el movimiento, las transformaciones y la aparición de nuevas oportunidades.
Sin embargo, este escenario también podría generar tensión emocional, reacciones impulsivas y dificultades para sostener el equilibrio interno. Por eso, la astróloga recomendó evitar decisiones tomadas por enojo, ansiedad o exceso de confianza.
En este contexto, algunos signos del horóscopo chino lograrán destacarse por su capacidad de adaptación y liderazgo, mientras que otros deberán trabajar especialmente la paciencia y la flexibilidad.
- Dragón
Según Squirru, será una etapa favorable para asumir liderazgo, impulsar proyectos y tomar iniciativas importantes. No obstante, advirtió que deberá controlar la impulsividad para evitar errores o complicaciones inesperadas.
- Mono
Aun así, la astróloga señaló que deberá evitar actitudes soberbias o subestimar a quienes lo rodean. La prudencia y la estrategia serán fundamentales para no cometer errores por exceso de confianza.
- Rata
La recomendación para este signo será mantener el foco y no dispersarse, ya que el mes podría abrir puertas importantes tanto en lo personal como en lo laboral.
- Gallo
Squirru advirtió que deberá moderar las críticas constantes y aprender a aceptar los cambios para atravesar el mes de una manera más equilibrada y positiva.