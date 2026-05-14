Horóscopo chino: los signos que tendrán más desafíos y oportunidades en mayo, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino anticipa un mayo cargado de movimientos intensos, cambios inesperados y emociones a flor de piel. Según explicó Ludovica Squirru, la fuerte influencia de la energía Agua Yang marcará un período de contrastes que podría traer grandes oportunidades para algunos signos, aunque también riesgos asociados a la impulsividad y los excesos.