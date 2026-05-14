¿Qué pasa en el cuerpo cuando tenemos hipo?

Resumen para apurados
- Científicos explican que el hipo surge por espasmos del diafragma ante estímulos como comer rápido o beber alcohol, un fenómeno común que afecta al cuerpo y genera gran interés.
- El proceso ocurre cuando el diafragma se contrae bruscamente y luego se relaja liberando presión. Antecedentes asocian su origen al reflujo ácido o la ingesta de alimentos picantes.
- Pese al desarrollo de dispositivos como HiccAway para detenerlo, su fin evolutivo es un misterio. Podría ser un vestigio del paso de la vida acuática a la terrestre en el pasado.
Aunque es una de las reacciones más comunes del cuerpo humano, el hipo sigue siendo un fenómeno rodeado de dudas y curiosidad científica. De hecho, su funcionamiento genera tanto interés que en 2021 la palabra “hipo” se convirtió en una de las más buscadas en Google.
Especialistas en neurología y gastroenterología aseguran que, a pesar de su frecuencia, todavía no existe una explicación definitiva sobre por qué aparece ni cuál sería su función exacta en el organismo.
Qué pasa en el cuerpo cuando aparece el hipo
El hipo se produce por espasmos involuntarios del diafragma, el músculo ubicado debajo de los pulmones que cumple un papel central en la respiración.
Cuando respiramos normalmente, el diafragma se contrae y permite que el pecho se expanda. Sin embargo, durante el hipo, ese músculo se mueve de forma brusca e involuntaria, generando una reacción que provoca el clásico sonido “hic”.
Luego aparece el sonido “up”, que ocurre cuando el diafragma se relaja y libera la presión acumulada.
El gastroenterólogo Mark Fox explicó que este reflejo puede surgir por diferentes alteraciones físicas o estímulos que afectan el sistema nervioso y el funcionamiento del diafragma.
Cuáles son las causas más frecuentes del hipo
Aunque en muchos casos no se logra identificar una causa puntual, los especialistas reconocen algunos desencadenantes frecuentes.
Entre ellos aparecen:
- Comer demasiado rápido
- Consumir bebidas gaseosas
- Ingerir alcohol
- Comer alimentos picantes
- Sufrir reflujo ácido
El invento que promete detener el hipo
El médico neurointensivista Ali Seifi desarrolló una herramienta llamada HiccAway, un dispositivo similar a un sorbete diseñado para aumentar la presión al beber agua y ayudar a controlar el movimiento del diafragma.
Según su creador, este mecanismo podría ayudar a interrumpir el reflejo del hipo de manera más efectiva.
Por qué el hipo sigue siendo un misterio para la ciencia
Más allá de las explicaciones fisiológicas, todavía existe incertidumbre sobre la razón evolutiva del hipo.
Algunos investigadores creen que podría tratarse de un mecanismo heredado de los primeros organismos que pasaron de la vida acuática a la terrestre. Según esta teoría, el reflejo habría servido para evitar que el agua ingresara a los pulmones.
Sin embargo, los científicos aclaran que esta hipótesis todavía no fue comprobada y que el hipo continúa siendo uno de los reflejos más enigmáticos del cuerpo humano.