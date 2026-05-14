Para qué sirven las hojas de palta y cuáles son sus beneficios para la salud

Resumen para apurados
- Las hojas de palta ganan popularidad como infusión saludable por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, útiles para fortalecer el sistema inmunológico y el bienestar.
- Ricas en polifenoles y flavonoides, se usan en té para tratar dolores, indigestión e insomnio. Se preparan hirviendo unas 6 hojas por litro de agua durante unos diez minutos.
- El auge de la medicina natural impulsa el uso integral de la planta. Especialistas recalcan que, aunque beneficiosas, estas infusiones no deben sustituir el consejo médico experto.
La palta es uno de los alimentos más consumidos por sus propiedades nutricionales, pero no solo su pulpa puede aprovecharse. Las hojas del aguacate también comenzaron a ganar popularidad por sus posibles beneficios para la salud y por su uso tradicional en infusiones naturales.
Diversos estudios señalan que las hojas de palta contienen compuestos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos que podrían contribuir al bienestar general del organismo.
Qué propiedades tienen las hojas de palta
Las hojas de palta poseen diferentes sustancias bioactivas asociadas a efectos positivos para el cuerpo. Entre ellas se destacan los polifenoles, conocidos por su capacidad antioxidante y por ayudar a combatir el daño causado por los radicales libres.
Además, contienen otros compuestos como ácido cafeico, flavonoides y fenoles, relacionados con la protección celular y el fortalecimiento del sistema inmunológico.
También se mencionan sustancias como la dopamina y la serotonina, vinculadas al bienestar emocional y a distintas funciones del organismo.
Según organismos de salud y agricultura de México y Estados Unidos, las hojas de palta podrían colaborar en:
- Reducir inflamaciones
- Aliviar dolores musculares y articulares
- Atenuar dolores de cabeza y muelas
- Favorecer la salud digestiva
- Combatir bacterias
- Ayudar frente al insomnio
- Disminuir la retención de líquidos
- Entre 4 y 6 hojas de palta frescas o secas
- 1 litro de agua
- Miel o limón, opcional
La preparación debe cocinarse a fuego bajo entre cinco y diez minutos. Después se deja reposar otros cinco minutos antes de colar la infusión.
El té puede beberse caliente o frío, y muchas personas optan por sumar miel o limón para mejorar el sabor.
Qué efectos podría tener el té de hojas de aguacate
Investigaciones citadas por organismos de salud indican que esta infusión podría ayudar a aliviar molestias digestivas, favorecer la eliminación de líquidos y contribuir al funcionamiento renal.
También se le atribuyen propiedades antimicrobianas y antiespasmódicas que podrían beneficiar al sistema gastrointestinal.
Sin embargo, especialistas recuerdan que estas recomendaciones son orientativas y no reemplazan el consejo médico profesional. Ante cualquier condición de salud o tratamiento específico, se aconseja consultar con un médico antes de incorporar remedios naturales o infusiones de manera habitual.