La postura de yoga que equivale a 100 abdominales y ayuda a fortalecer el abdomen

Resumen para apurados
- Expertos en yoga destacan que la postura Navasana equivale a realizar 100 abdominales tradicionales, fortaleciendo el abdomen de forma profunda y efectiva mediante el equilibrio.
- Esta técnica, promovida por referentes como Sharath Jois, consiste en formar una 'V' con el cuerpo, priorizando la respiración y la calidad del movimiento sobre las repeticiones.
- El uso de estas asanas isométricas revoluciona las rutinas de fitness, ofreciendo beneficios posturales y musculares sin el desgaste físico de los ejercicios de impacto tradicionales.
Obtener un abdomen tonificado y una mayor resistencia muscular resulta posible mediante métodos más simples y efectivos que las extenuantes rutinas de ejercicio tradicionales. En lugar de realizar incontables repeticiones que suelen derivar en molestias físicas, la práctica del yoga surge como una alternativa ideal para alcanzar estos objetivos. Esta disciplina permite trabajar la zona media del cuerpo de manera profunda, priorizando la calidad del movimiento sobre la cantidad de esfuerzo realizado.
Esta técnica milenaria integra posturas físicas denominadas asanas con ejercicios de respiración y meditación, buscando siempre un equilibrio integral entre la mente y el cuerpo. Si bien la mayoría de las personas asocia esta actividad principalmente con la relajación espiritual, su capacidad para transformar la composición física destaca por su rapidez y eficacia. El fortalecimiento del núcleo abdominal mediante el yoga no solo mejora la estética, sino que también optimiza la postura y la salud general del organismo.
La postura más eficiente para fortalecer el vientre
Esto lo advierte Sharath Jois, referente global en Ashtanga Yoga, que llegó a afirmar en un video del canal de Youtube de Sonima que "25 respiraciones en navasana equivalen a 100 abdominales". Esta postura es conocida también como "el barco" y se trata de una posición que puede proporcionarnos resultados más efectivos que esa cantidad de "crunches".
Jois era un firme defensor de la importancia de la técnica y la respiración que son elementos determinantes en la eficacia de esta postura. De hecho, este ejercicio isométrico desafía especialmente la musculatura profunda del abdomen, aunque también activa los flexores de la cadera, la espalda, el suelo pélvico e incluso los glúteos.
Los múltiples beneficios del "barco"
Xuan Lan, profesora de yoga y experta en bienestar, coincide en esos beneficios. "Navasana es una intensa postura de yoga que combina dos tipos de trabajo: por un lado, el trabajo de las abdominales y la espalda, y, por otro lado, el equilibrio", explica en su web. Para esta experta, esta es una de las asanas que se suele relacionar con el trabajo de core (la franja abdominal), y con el objetivo de tener un vientre plano y unos abdominales marcados.
¿Cómo realizar esta postura?
Desde Vitónica explicaron cómo realizar la postura del barco o navasana. Para ello comenzamos sentándonos sentamos sobre la esterilla o mat, con el torso erguido, las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Después, levantamos los pies e inclinamos ligeramente hacia atrás el tronco de manera tal que podamos extender las piernas hacia el techo y formar una "V" con nuestro cuerpo.
Las manos deben quedar estiradas frente a nosotros o se pueden colocar sobre los muslos para brindar mayor estabilidad con el apoyo. Además, es importante mantener la mirada hacia adelante o ligeramente hacia arriba, y mantener la postura de cinco a diez respiraciones profundas.