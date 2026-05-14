La postura de yoga que equivale a 100 abdominales y ayuda a fortalecer el abdomen

Los múltiples beneficios del "barco"

Xuan Lan, profesora de yoga y experta en bienestar, coincide en esos beneficios. "Navasana es una intensa postura de yoga que combina dos tipos de trabajo: por un lado, el trabajo de las abdominales y la espalda, y, por otro lado, el equilibrio", explica en su web. Para esta experta, esta es una de las asanas que se suele relacionar con el trabajo de core (la franja abdominal), y con el objetivo de tener un vientre plano y unos abdominales marcados.