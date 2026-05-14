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Por qué nunca deberías guardar los tomates en la heladera, según especialistas

Especialistas explican cuál es la mejor manera de conservarlos para que se mantengan frescos, jugosos y con su gusto natural por más tiempo.

Muchos guardan los tomates en la heladera, pero podría ser un gran error Muchos guardan los tomates en la heladera, pero podría ser un gran error Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 5 Min

Los tomates son protagonistas habituales en ensaladas, salsas y múltiples recetas, pero muchas personas cometen un error frecuente al momento de conservarlos: guardarlos directamente en la heladera. Aunque parezca una buena manera de mantenerlos frescos por más tiempo, el frío puede alterar tanto su sabor como su textura.

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Especialistas en conservación de alimentos señalan que las bajas temperaturas afectan el proceso natural de maduración del tomate y modifican varias de sus características principales.

Qué pasa cuando los tomates se guardan en la heladera

El principal problema de almacenar tomates en la heladera es que el frío interrumpe su maduración natural. Esto provoca que pierdan parte de su aroma característico y que el sabor se vuelva menos intenso.

Además, la textura también puede verse afectada. Muchas veces los tomates refrigerados adquieren una consistencia más arenosa o harinosa, perdiendo jugosidad y firmeza al momento de cortarlos o consumirlos.

Por ese motivo, quienes buscan mantener el gusto original del tomate suelen optar por conservarlos fuera de la heladera, especialmente cuando todavía están frescos y firmes.

Dónde conviene guardar los tomates para conservar mejor su sabor

La recomendación más habitual es mantener los tomates a temperatura ambiente, en un lugar seco, fresco y alejado de la luz directa del sol.

Una frutera, una alacena ventilada o una mesada de cocina pueden ser opciones adecuadas para conservarlos en buen estado y permitir que terminen de madurar naturalmente.

Guardar los tomates fuera de la heladera ayuda a preservar:

  • El sabor natural
  • El aroma característico
  • La jugosidad
  • La textura firme
  • El proceso natural de maduración

Por ejemplo, cuando están muy maduros, ya fueron cortados o hace mucho calor en el ambiente, el frío puede extender algunos días su conservación.

También se recomienda refrigerarlos si comenzaron a ablandarse demasiado o si no se consumirán en el corto plazo.

En esos casos, lo ideal es guardarlos en recipientes cerrados o protegidos para evitar que absorban humedad o pierdan aún más sabor.

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