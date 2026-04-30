Grasa abdominal: las enfermedades que puede provocar y cómo reducir el riesgo con la alimentación

La clave para eliminar la grasa corporal está en la actividad física y, sin dudas, también en una alimentación saludable. "Es fundamental seleccionar de forma adecuada los alimentos que vamos a sumar a nuestra dieta diaria, acompañado de actividad física y otros cambios de hábitos, explican desde Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.