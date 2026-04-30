Grasa abdominal: las enfermedades que puede provocar y cómo reducir el riesgo con la alimentación

Resumen para apurados
- Expertos de Harvard y Mayo Clinic advierten que la grasa abdominal eleva el riesgo de diabetes e hipertensión, recomendando cambios alimenticios para prevenir enfermedades crónicas.
- El tejido adiposo profundo afecta la insulina y el corazón. Se combate priorizando proteínas, fibras y alimentos como avena o palta, que aumentan la saciedad y activan el metabolismo.
- Reducir la circunferencia de cintura es vital para la longevidad. Se espera que la adopción de estos hábitos saludables disminuya las tasas de mortalidad cardiovascular a largo plazo.
Parte de nuestro cuerpo está formada por tejido graso que puede acumularse justo debajo de la piel o en zonas más profundas. Esta última es la que conocemos como grasa abdominal, que está asociada a algunas enfermedades específicas.
La clave para eliminar la grasa corporal está en la actividad física y, sin dudas, también en una alimentación saludable. "Es fundamental seleccionar de forma adecuada los alimentos que vamos a sumar a nuestra dieta diaria, acompañado de actividad física y otros cambios de hábitos, explican desde Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.
Vale aclarar que siempre es importante consultar a un médico o nutricionista, con el fin de recibir el mejor diagnóstico y pasos a seguir cuando se toma una decisión de cambio de hábitos en la alimentación que repercuten en la salud.
Qué enfermedades se asocian con la grasa abdominal
Según indican expertos de Harvard Medical School, está asociada con diversas condiciones de salud:
Asma. La obesidad puede agravar los síntomas y ser causante de su pobre control; la disminución del peso mejora la función pulmonar y reduce el uso de medicamentos antiasmáticos.
Diabetes tipo 2. La grasa hace que la insulina que secreta el páncreas no funcione bien. El 70 o 80% de los casos de diabetes son consecuencia de tener demasiada grasa corporal.
Enfermedades cardiovasculares. Las personas con estos problemas de salud tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como infartos, ictus o anginas de pecho.
Hipercolesterolemia. El tejido adiposo disfuncional termina provocando que el colesterol “malo” (LDL) aumente y el bueno (HDL) baje. Esto se asocia a niveles de triglicéridos también elevados.
Hipertensión. Existen tres vías por las que la grasa corporal y la obesidad pueden causar hipertensión: tener resistencia a la insulina, activar el sistema que controla los nervios y el sistema renina-angiotensina.
Qué se debe comer para perder grasa abdominal
Investigadores de Harvard reconocen que una dieta rica en proteínas puede ayudar ya que generan una mayor sensación de saciedad, por lo que ayudan a reducir la ingesta calórica y a mantener el peso. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos: las vegetales y las animales.
Por otro lado, la revista Nutrients destaca que incrementar el consumo de frutas y verduras puede tener un impacto significativo en el peso corporal. Son ricas en fibra, nutrientes y vitaminas esenciales para gestionar el peso de manera saludable.
A continuación, algunos alimentos que podrían ayudar a bajar de peso y reducir la grasa abdominal:
Avena
Los aminoácidos de la avena estimulan la lecitina, una clase de grasa que se encuentra en los tejidos o membranas del cuerpo, que por sí mismo produce luego de diferentes procesos digestivos, afirma la nutricionista Anna Vilarrasa en Mejor con Salud, de AS.
Por ejemplo, contribuye en la pérdida de peso y que al ser un alimento rico en fibra produce saciedad reduciendo el apetito.
Té verde
El té verde contiene catequinas y cafeína, que pueden aumentar el metabolismo y mejorar la oxidación de grasas.
Un estudio realizado por el American Journal of Clinical Nutrition detectó que quienes consumían esta infusión quemaron más calorías y grasa, especialmente durante el ejercicio.
Manzana
La manzana es una fruta adecuada para comenzar el día, y más aun si se acompaña con una ración de proteínas e hidratos de carbono.
La razón por la que las manzanas son alimentos para quemar grasa abdominal reside en que contienen nutrientes como vitamina C, flavonoides y betacaroteno. También se puede comer a última hora del día como jugo, combinado con otras frutas o vegetales tales la remolacha.
Cúrcuma
El alto contenido en fibra de la cúrcuma la convierten en el aliado perfecto de una dieta para perder peso y eliminar la barriga, ya que también actúa contra las flatulencias. Por eso tradicionalmente se usó en medicina para tratar problemas inflamatorios y del sistema digestivo.
Palta
Las propiedades de la palta están marcando tendencia en las cocinas saludable y bajas calorías, porque con ella se pueden reemplazar las grasas de origen animal.
La palta es un alimento que se puede aprovechar muy bien en un plan para adelgazar, porque sus grasas se consideran saludables, tiene poder de saciedad y ayuda a mejorar el metabolismo, de acuerdo al sitio Cuidate Plus.
Yogur
Un estudio realizado por el doctor Michael Zemel, profesor de nutrición en la Universidad de Tennesse,, encontró que el yogur puede aumentar la capacidad del cuerpo para quemar grasa.
Aquellos que formaron parte del trabajo perdieron un 61% más de grasa corporal y un 81% más de grasa abdominal en comparación con aquellos que solo redujeron calorías.
Aceite de pescado
Investigadores de la Universidad de Kyoto descubrieron que el aceite de pescado puede transformar las células de almacenamiento de grasa en células quemagrasa.
El efecto se logra activando el sistema nervioso simpático y subiendo la cantidad de células que metabolizan la grasa.