Cuál es la temperatura ideal de la heladera para evitar que suba la luz en casa

Resumen para apurados
- Expertos recomiendan fijar la heladera entre 4 y 6°C para reducir el consumo eléctrico en los hogares. El ajuste busca optimizar el gasto sin afectar la conservación de alimentos.
- La acumulación de escarcha y la mala ubicación cerca de fuentes de calor aumentan el consumo un 30%. Mantener las gomas selladas y el condensador limpio evita el sobreesfuerzo.
- Implementar estos hábitos permite mitigar el impacto de las tarifas eléctricas. Se prevé que el mantenimiento regular y el uso eficiente mejoren la economía energética del hogar.
El consumo de energía de los electrodomésticos representa una porción significativa del gasto eléctrico en los hogares, y la heladera ocupa un lugar central porque permanece encendida de forma continua para conservar alimentos y bebidas.
En ese contexto, la temperatura configurada en el equipo es uno de los factores más determinantes a la hora de explicar subas o reducciones en el consumo. Un ajuste inadecuado puede hacer que la factura de luz aumente sin aportar beneficios en la conservación de los alimentos.
Mantener la heladera a temperaturas demasiado bajas obliga al compresor a trabajar con mayor intensidad, lo que incrementa el uso de electricidad. En cambio, una regulación correcta permite sostener la frescura de los productos y optimizar la eficiencia energética.
Los valores recomendados indican que el compartimento principal debe mantenerse entre 4 y 6ºC, mientras que el congelador debe fijarse en -17ºC. Según la empresa Endesa, estos niveles aseguran condiciones óptimas de conservación sin exigir un rendimiento excesivo del aparato. Ajustar el termostato por debajo de esos rangos no mejora los resultados y sí eleva el consumo.
El impacto de la escarcha en el consumo
La acumulación de hielo o escarcha en las paredes internas afecta directamente la eficiencia del equipo. En modelos que no cuentan con tecnología “no frost”, este fenómeno puede incrementar el consumo eléctrico hasta en un 30%.
Esto sucede porque el compresor debe trabajar más para mantener la temperatura interna estable. Para evitarlo, se recomienda descongelar el equipo de manera periódica y controlar que no se formen capas de hielo.
Los especialistas sugieren, siempre que sea posible, optar por equipos con sistema “no frost”, ya que previenen la formación de escarcha y sostienen un rendimiento eficiente a lo largo del tiempo.
Dónde ubicar la heladera para gastar menos
La ubicación del electrodoméstico también influye de manera directa en su consumo. Se aconseja instalarlo en un ambiente fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor como hornos, estufas o radiadores.
Asimismo, evitar la exposición directa al sol contribuye a que el equipo no deba realizar un esfuerzo adicional para mantener la temperatura interna.
Otro punto clave es dejar un espacio de aproximadamente 10 centímetros entre la parte trasera de la heladera y la pared. Esto facilita la circulación de aire y la correcta disipación del calor generado por el condensador, lo que mejora la eficiencia del sistema y reduce la demanda energética.
La importancia del mantenimiento
El mantenimiento regular es otro factor clave. Revisar las juntas de la puerta permite detectar pérdidas de sellado que facilitan el ingreso de aire caliente, obligando al compresor a trabajar más.
En caso de desgaste, el recambio de las gomas resulta fundamental para conservar la eficiencia del equipo.
También es importante limpiar el condensador, ubicado en la parte trasera, ya que la acumulación de polvo dificulta la liberación del calor y reduce el rendimiento. Los expertos recomiendan realizar esta limpieza al menos dos veces al año.
Estas tareas no solo previenen fallas, sino que también ayudan a reducir el consumo eléctrico en el largo plazo.
Hábitos que ayudan a ahorrar energía
El uso cotidiano también incide en el gasto. Introducir alimentos calientes eleva la temperatura interna y exige un mayor esfuerzo del compresor, por lo que se aconseja dejarlos enfriar antes de guardarlos.
A su vez, abrir la puerta solo el tiempo necesario permite conservar mejor el frío y evitar un consumo innecesario. Mantener el interior ordenado, además, facilita encontrar rápidamente los productos y reduce el tiempo de apertura.
Con ajustes simples y hábitos adecuados, es posible mejorar el rendimiento de la heladera y evitar que se convierta en uno de los principales motores del consumo eléctrico en el hogar.