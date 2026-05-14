"Todo fue en efectivo": el contratista de Adorni admitió que la obra costó U$S245.000 y se pagó "en negro"

Resumen para apurados
- El contratista Matías Tabar admitió que la remodelación de la casa de Manuel Adorni costó 245.000 dólares y se pagó en efectivo sin facturas en el country Indio Cuá.
- La obra, presupuestada inicialmente en 94.000 dólares, se canceló en billete estadounidense. Tabar justificó la informalidad como una práctica común y negó presiones oficiales.
- Esta confesión agrava la situación del funcionario y refuerza los pedidos de interpelación de la oposición sobre el origen y la legalidad de los fondos utilizados en la obra.
Matías Tabar, el contratista detrás de la polémica remodelación de la vivienda de Manuel Adorni, rompió el silencio y brindó detalles que complican la posición del Jefe de Gabinete. Tabar confirmó que la obra -que inicialmente se presupuestó en U$S94.000- terminó costando U$S245.000, abonados íntegramente en el circuito informal.
"Yo con él me manejaba en dólares y todo fue en efectivo", admitió Tabar, quien justificó la falta de facturación como una práctica sistémica en el país: "Acá todo el mundo trabaja en negro; no quiere decir que esté bien, pero es lo normal", agregó.
El contratista describió a Adorni como un cliente "claro" que pagó siempre en tiempo y forma, aunque reconoció que el funcionario nunca le solicitó recibos ni documentación fiscal por los trabajos realizados.
La declaración de Tabar también dejó entrever el costo humano del escándalo. El contratista confesó sentirse "shoqueado" cuando el presidente Javier Milei lo tildó de "kirchnerista", aunque aseguró haberlo perdonado.
Por último, negó haber recibido presiones del Jefe de Gabinete antes de declarar ante la Justicia, a pesar de haber mantenido comunicaciones previas con él.