Secciones
EconomíaNoticias económicas

Anses otorga nueve asignaciones familiares: a quiénes corresponde cada una

Desde asistencia por embarazo hasta ayuda escolar y jubilaciones: todo lo que necesitás saber sobre los programas de apoyo para las familias argentinas.

Anses otorga nueve asignaciones familiares: a quiénes corresponde cada una Foto: Guía Infantil
Por Milagro Corbalán Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • ANSES otorga en Argentina nueve asignaciones familiares para cubrir embarazo, nacimiento, educación y matrimonio, destinadas a trabajadores y sectores en vulnerabilidad social.
  • Los beneficios se dividen en pagos únicos y mensuales, gestionables mediante Mi ANSES. Incluyen desde la Asignación Universal por Hijo hasta apoyos por cónyuge o adopción.
  • Esta red de asistencia busca asegurar el acceso a salud y educación, funcionando como un pilar de protección social ante la situación económica actual de las familias argentinas.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) otorga asignaciones a las familias por diferentes razones. Algunas de ellas corresponden a un pago sostenido en el tiempo y, otras, son de pago único. Por otra parte, algunas dependen de la situación de la pareja, de la presencia de hijos o de si estos se encuentran o no en edad escolar.

Cómo consultar si me están pagando una asignación de Anses

Cómo consultar si me están pagando una asignación de Anses

Las nueve asignaciones de Anses son: Asignación Familiar por Prenatal, por Embarazo para Protección Social, por Maternidad, por Nacimiento y Adopción, Familiar por Hijo, Universal por Hijo, Ayuda Escolar Anual, Familiar por Matrimonio y Familiar por Cónyuge. Es posible consultar si estás recibiendo alguna de ellas desde la aplicación Mi Anses.

  • Asignación Familiar por Prenatal. Para acompañar durante todo el embarazo a quienes trabajan en relación de dependencia.
  • Asignación por Embarazo para Protección Social. Apoyo económico destinado a embarazadas en situación de vulnerabilidad social.
  • Asignación por Maternidad. Para garantizar los ingresos de las personas embarazadas que trabajan en relación de dependencia, mientras dure su licencia por maternidad.
  • Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción. Para solicitar el cobro de la Asignación por nacimiento y/o adopción.
  • Asignación Familiar por Hijo. Para garantizar los derechos a la salud y educación de cada niño de la Argentina.
  • Asignación Universal por Hijo. Para igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país.
  • Ayuda Escolar Anual. Es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.
  • Asignación Familiar por Matrimonio. Prestación que cobran por única vez quienes contraen matrimonio.
  • Asignación Familiar por Cónyuge. Prestación que cobra mensualmente una de las personas que integra el matrimonio.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pensiones de Anses: aumento de 3,4% y bono para mayo

Pensiones de Anses: aumento de 3,4% y bono para mayo

Lo más popular
“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre
1

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes
2

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura
3

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
4

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema buffer
5

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema "buffer"

Ranking notas premium
Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
1

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
5

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Más Noticias
Se encienden las tasas: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan hoy en Argentina

Se encienden las tasas: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan hoy en Argentina

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Vendía ropa usada por Instagram en la pandemia, hoy tiene un local de 230 m² y sueña con escalar como Mercado Libre

Vendía ropa usada por Instagram en la pandemia, hoy tiene un local de 230 m² y sueña con escalar como Mercado Libre

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?

El fantasma de un invierno sin gas: se aceleran las negociaciones entre la Nación y la Provincia para evitar una crisis en las industrias tucumanas

El fantasma de un invierno sin gas: se aceleran las negociaciones entre la Nación y la Provincia para evitar una crisis en las industrias tucumanas

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

La reactivación económica es una asignatura pendiente y cambia el humor social

La reactivación económica es una asignatura pendiente y cambia el humor social

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Comentarios