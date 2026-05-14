Anses otorga nueve asignaciones familiares: a quiénes corresponde cada una

Foto: Guía Infantil
Resumen para apurados
- ANSES otorga en Argentina nueve asignaciones familiares para cubrir embarazo, nacimiento, educación y matrimonio, destinadas a trabajadores y sectores en vulnerabilidad social.
- Los beneficios se dividen en pagos únicos y mensuales, gestionables mediante Mi ANSES. Incluyen desde la Asignación Universal por Hijo hasta apoyos por cónyuge o adopción.
- Esta red de asistencia busca asegurar el acceso a salud y educación, funcionando como un pilar de protección social ante la situación económica actual de las familias argentinas.
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) otorga asignaciones a las familias por diferentes razones. Algunas de ellas corresponden a un pago sostenido en el tiempo y, otras, son de pago único. Por otra parte, algunas dependen de la situación de la pareja, de la presencia de hijos o de si estos se encuentran o no en edad escolar.
Las nueve asignaciones de Anses son: Asignación Familiar por Prenatal, por Embarazo para Protección Social, por Maternidad, por Nacimiento y Adopción, Familiar por Hijo, Universal por Hijo, Ayuda Escolar Anual, Familiar por Matrimonio y Familiar por Cónyuge. Es posible consultar si estás recibiendo alguna de ellas desde la aplicación Mi Anses.
- Asignación Familiar por Prenatal. Para acompañar durante todo el embarazo a quienes trabajan en relación de dependencia.
- Asignación por Embarazo para Protección Social. Apoyo económico destinado a embarazadas en situación de vulnerabilidad social.
- Asignación por Maternidad. Para garantizar los ingresos de las personas embarazadas que trabajan en relación de dependencia, mientras dure su licencia por maternidad.
- Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción. Para solicitar el cobro de la Asignación por nacimiento y/o adopción.
- Asignación Familiar por Hijo. Para garantizar los derechos a la salud y educación de cada niño de la Argentina.
- Asignación Universal por Hijo. Para igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país.
- Ayuda Escolar Anual. Es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.
- Asignación Familiar por Matrimonio. Prestación que cobran por única vez quienes contraen matrimonio.
- Asignación Familiar por Cónyuge. Prestación que cobra mensualmente una de las personas que integra el matrimonio.
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