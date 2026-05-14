Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este jueves continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos concluidos en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 3.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos concluidos en 2 y 3.