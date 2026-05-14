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Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

Consultá el cronograma completo.

Anses pagará los aumentos de la Pensión No Contributiva más el bono de $70 mil. Anses pagará los aumentos de la Pensión No Contributiva más el bono de $70 mil. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este jueves continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 3.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en 2 y 3.

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