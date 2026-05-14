Calendario de pagos de Anses del jueves 14 de mayo

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este jueves continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.