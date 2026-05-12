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Cómo consultar si me están pagando una asignación de Anses

La información sobre el estado de las asignaciones está disponible en Mi Anses desde cada inicio de calendario de pago.

Las asignaciones para la familia pueden ser consutladas de forma gratuita y online desde la app Mi Anses. Las asignaciones para la familia pueden ser consutladas de forma gratuita y online desde la app Mi Anses. Foto: derechadiario.com
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES informó que los beneficiarios pueden consultar el estado de sus asignaciones de forma online mediante la app Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de Seguridad Social.
  • El sistema utiliza colores: verde para pagos activos, amarillo para suspensiones y rojo para denegadas. Permite identificar motivos de rechazo y formas de reactivar el cobro mensual.
  • Esta herramienta digital agiliza el acceso a la información de seguridad social y optimiza la gestión de reclamos, garantizando transparencia en el cobro de ayudas estatales.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga a miles de beneficiarios en todo el país una serie de asignaciones. Estas son ayudas sociales que se entregan a los argentinos por diferentes razones. Existen diferentes tipos y se aplican según las características familiares, laborales o de capacidad de cada persona o grupo familiar.

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Saber si tenés una asignación o no en Anses es sencillo. Desde la aplicación Mi Anses también podés consultar cuál es el estado de tus asignaciones. En caso de que haya algún problema, se puede hacer una solicitud o buscar el motivo para subsanarlo y continuar con el cobro debido.

Cómo consultar el estado de asignaciones en Mi Anses

Anses emitió un comunicado informando a sus usuarios que pueden consultar el detalle de sus asignaciones de manera ágil. Para hacerlo, necesitarán tener la aplicación Mi Anses e ingresar con número de CUIL –que puede consultarse de forma online– y Clave de Seguridad Social.

En la aplicación, los interesados deberán ingresar al apartado “Hijos” en el caso de las Asignaciones Familiares, Asignaciones Universales, Ayuda Escolar, complementos o Prestación Alimentar. Luego, dirigirse a la opción “Mis Asignaciones”.

La información que muestra Mi Anses está catalogada por colores. A los programas con pagos activos les corresponde el color verde; a las asignaciones suspendidas o embargadas, el amarillo y; a las asignaciones denegadas, el color rojo.

En la opción “Ver más” se podrá consultar cuáles fueron los motivos por los que una asignación fue denegada a un solicitante o por qué fue suspendida. También se podrá consultar por la forma de reactivar el pago.

La información para los titulares estará disponible a partir del primer día del calendario de pago cada mes. En mayo, ese día fue el lunes 11. Por más información, podés consultar en anses.gob.ar/asignaciones.

Calendario de pago de mayo

Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo 
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
  • Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 13 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: jueves 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: viernes 15 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: lunes 18 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: martes 19 de mayo
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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