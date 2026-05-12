Cómo consultar si me están pagando una asignación de Anses

Resumen para apurados
- ANSES informó que los beneficiarios pueden consultar el estado de sus asignaciones de forma online mediante la app Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de Seguridad Social.
- El sistema utiliza colores: verde para pagos activos, amarillo para suspensiones y rojo para denegadas. Permite identificar motivos de rechazo y formas de reactivar el cobro mensual.
- Esta herramienta digital agiliza el acceso a la información de seguridad social y optimiza la gestión de reclamos, garantizando transparencia en el cobro de ayudas estatales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga a miles de beneficiarios en todo el país una serie de asignaciones. Estas son ayudas sociales que se entregan a los argentinos por diferentes razones. Existen diferentes tipos y se aplican según las características familiares, laborales o de capacidad de cada persona o grupo familiar.
Saber si tenés una asignación o no en Anses es sencillo. Desde la aplicación Mi Anses también podés consultar cuál es el estado de tus asignaciones. En caso de que haya algún problema, se puede hacer una solicitud o buscar el motivo para subsanarlo y continuar con el cobro debido.
Cómo consultar el estado de asignaciones en Mi Anses
Anses emitió un comunicado informando a sus usuarios que pueden consultar el detalle de sus asignaciones de manera ágil. Para hacerlo, necesitarán tener la aplicación Mi Anses e ingresar con número de CUIL –que puede consultarse de forma online– y Clave de Seguridad Social.
En la aplicación, los interesados deberán ingresar al apartado “Hijos” en el caso de las Asignaciones Familiares, Asignaciones Universales, Ayuda Escolar, complementos o Prestación Alimentar. Luego, dirigirse a la opción “Mis Asignaciones”.
La información que muestra Mi Anses está catalogada por colores. A los programas con pagos activos les corresponde el color verde; a las asignaciones suspendidas o embargadas, el amarillo y; a las asignaciones denegadas, el color rojo.
En la opción “Ver más” se podrá consultar cuáles fueron los motivos por los que una asignación fue denegada a un solicitante o por qué fue suspendida. También se podrá consultar por la forma de reactivar el pago.
La información para los titulares estará disponible a partir del primer día del calendario de pago cada mes. En mayo, ese día fue el lunes 11. Por más información, podés consultar en anses.gob.ar/asignaciones.
Calendario de pago de mayo
Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 13 de mayo
- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 14 de mayo
- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 15 de mayo
- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 18 de mayo
- Documentos terminados en 8 y 9: martes 19 de mayo