De síndrome de ovario poliquístico a PMOS: por qué proponen cambiar el nombre de la enfermedad

La famosa condición ginecológica conocida bajo el nombre de síndrome de ovario poliquístico afecta, según estimaciones, a más de 17 millones de mujeres alrededor del mundo. De ellas, el 70% no está diagnosticada, por lo que la mayoría desconoce su cuadro clínico. Para subsanar problemas de emisión de información, falta de claridad y de exactitud en su nominación, especialistas proponen cambiar su nombre por uno nuevo.