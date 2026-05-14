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De síndrome de ovario poliquístico a PMOS: por qué proponen cambiar el nombre de la enfermedad

Especialistas aseguran que el nuevo nombre del síndrome de ovario poliquístico permitirá sacar a la luz las verdaderas condiciones detrás de la enfermedad

La mayoría de las mujeres con ovario poliquístico no está diagnosticada. La mayoría de las mujeres con ovario poliquístico no está diagnosticada. Foto: Infobae
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas proponen renombrar el Síndrome de Ovario Poliquístico como SOMP para reflejar con mayor precisión su origen metabólico y endocrino en mujeres de edad reproductiva.
  • El término actual es confuso al no tratarse de quistes, sino de folículos. La iniciativa de 56 entidades busca mejorar diagnósticos, ya que el 70% de los casos no están detectados.
  • El cambio busca reducir el estigma y acelerar tratamientos de infertilidad. Se espera que el nuevo nombre optimice la comunicación médica y el diagnóstico temprano a nivel mundial.
Resumen generado con IA

La famosa condición ginecológica conocida bajo el nombre de síndrome de ovario poliquístico afecta, según estimaciones, a más de 17 millones de mujeres alrededor del mundo. De ellas, el 70% no está diagnosticada, por lo que la mayoría desconoce su cuadro clínico. Para subsanar problemas de emisión de información, falta de claridad y de exactitud en su nominación, especialistas proponen cambiar su nombre por uno nuevo.

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El síndrome de ovario poliquístico es un problema hormonal que se produce durante la edad reproductiva, según indica la organización de salud Mayo Clinic. Entre las características que presenta se pueden dar ausencias de períodos menstruales frecuentes, períodos demasiado extensos o exceso de andrógenos en el organismo.

¿Por qué cambiar el nombre del síndrome de ovario poliquístico?

En resumidas cuentas, el término “poliquístico” hace referencia a la presencia de quistes ováricos patológicos. En realidad, no se forman quistes bajo esta condición, sino que aparecen folículos que detuvieron su desarrollo. Según Cleveland Clinic, los quistes son bultos llenos de líquido, pus, aire u otros materiales. Los folículos que no se desarrollan, en cambio, son los que no logran abrirse para liberar un óvulo, de acuerdo a información publicada por Medline Plus.

El término síndrome de ovario poliquístico oculta las características endocrinas y metabólicas multisistémicas que hay por detrás. Esto se presenta como una problemática porque genera estigma e impide acelerar el diagnóstico de las mujeres que presentan la condición.

Cuál es el nuevo nombre para el síndrome de ovario poliquístico

Expertos de 56 organizaciones diferentes se sumaron al debate para el rebautismo del síndrome de ovario poliquístico. También 14.360 personas, entre pacientes y profesionales de salud multidisciplinarios, respondieron una encuesta y todas ellas fueron analizadas. El panel de representantes y pacientes decidió que el nuevo y correcto nombre de la enfermedad debe ser Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino, resumido en sus siglas PMOS o SOMP en español.

Señales de un ovario metabólico poliendocrino

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que este cuadro afecta entre el 10 y 14% de las mujeres de la población mundial en edad reproductiva. Es una de las causas más comunes de menstruación irregular y también de infertilidad. Se caracteriza por síntomas como:

  • Menstruaciones intermitentes, irregulares o poco frecuentes
  • Dificultad para concebir o infertilidad
  • Dolor
  • Sangrado abundante
  • Ovulación anormal
  • Cambios en el vello
  • Piel grasa
  • Acné
  • Quistes en los ovarios
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