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Expectativa por el Indec: el Gobierno confía en que la inflación de abril perfore el piso del 3%

Se difundirá el dato oficial esta tarde. Analistas privados y el BCRA coincidieron en que la cifra se ubicará entre el 2,4% y el 2,8%.

El impacto de los precios en las góndolas. El impacto de los precios en las góndolas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INDEC difundirá hoy en Argentina el IPC de abril. El Gobierno y el mercado esperan que la inflación perfore el piso del 3% debido a una desaceleración mayor a la de marzo.
  • La tendencia se explica por la moderación en alimentos, el menor peso de servicios regulados y el antecedente de CABA (2,5%). El BCRA estima que el índice oficial rondará el 2,6%.
  • De confirmarse el dato, representaría un hito para la gestión de Milei al quebrar una racha de un año de alzas, aunque el desafío persiste en la recuperación del consumo familiar.
Resumen generado con IA

Hoy, a las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. Tras un marzo que marcó 3,4%, tanto el oficialismo como el mercado anticiparon una inflación con desaceleración significativa que quebraría una racha de casi un año sin descensos sostenidos.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el consenso de los analistas proyecta un 2,6%. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista al asegurar que la cifra será "sustancialmente más baja" que la del mes previo, situándose por debajo del 3%.

Los factores detrás de la baja

La mayoría de las consultoras (C&T, Libertad y Progreso, Equilibra y LCG) situaron el indicador entre el 2,4% y el 2,6%. Esta desaceleración se explica por tres pilares:

- Alimentos: el rubro mostró una fuerte moderación, pasando de subas del 4% a un promedio del 1,5%, impulsado por la estabilidad en el precio de la carne.

- Educación: se diluyó el efecto estacional del inicio de clases que había disparado el índice en marzo.

- Regulados: un menor impacto en el ajuste de tarifas y servicios permitió contener el nivel general.

Como antecedente directo, la Ciudad de Buenos Aires ya informó su medición: un 2,5% mensual, confirmando la tendencia a la baja respecto al 3% que el distrito había registrado en marzo.

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