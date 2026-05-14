Estafa con phishing: le vaciaron la cuenta y el banco tendrá que pagar una millonaria indemnización

Un fallo judicial en la provincia de Buenos Aires volvió a poner el foco sobre la responsabilidad de las entidades financieras frente a las estafas virtuales. El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Tandil condenó a un banco a indemnizar a un cliente que fue víctima de una maniobra de phishing y perdió gran parte de sus ahorros.