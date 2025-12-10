Videollamadas y phishing : se registra una denuncia de estafa virtual por hora en Tucumán

Eugenia, docente jubilada de 65 años, recibió una llamada de un supuesto ejecutivo de cuentas del banco donde percibe su salario. El desconocido le explicó acerca de un nuevo producto que había lanzado la entidad crediticia. Después de enumerarle las ventajas de esa irresistible oferta, le preguntó si le interesaba y, cuando la mujer le dijo que sí, le propuso continuar con el trámite a través de una videollamada. El bancario le pidió que abriera su homebanking para indicarle los pasos que debía seguir para activar el nuevo servicio. El trámite continuó sin sobresaltos y varios pedidos de disculpas de la señora por su desconocimiento. A la hora de haber cortado la comunicación, la víctima recibió la notificación del retiro de una importante suma de dinero de su cuenta. En ese momento descubrió que el amable bancario le había robado todos sus datos y con ello pudo sacar hasta el último centavo de su caja de ahorro.