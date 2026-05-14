El sencillo truco con laurel que ayuda a perfumar la ropa de manera natural

Resumen para apurados
- Usuarios en Argentina incorporan hojas de laurel en el lavarropas para perfumar prendas y desinfectar el equipo naturalmente, buscando alternativas económicas frente a químicos.
- El método consiste en colocar hojas secas en una bolsa dentro del tambor. El calor libera aceites que neutralizan olores a humedad y previenen bacterias en los tejidos y la máquina.
- Esta práctica impulsa el consumo de soluciones ecológicas y sostenibles en el hogar. Se prevé que el ahorro en suavizantes y el cuidado del electrodoméstico consoliden este hábito.
El laurel dejó de ser solo un ingrediente clásico de la cocina para convertirse en un inesperado aliado dentro del hogar. En los últimos meses, muchas personas comenzaron a incorporar hojas secas de laurel en el lavarropas como un truco casero destinado a mejorar el aroma de la ropa y ayudar a mantener la higiene del electrodoméstico.
La práctica ganó popularidad por los supuestos beneficios naturales de esta planta aromática, conocida desde hace siglos por sus propiedades medicinales y su intenso perfume herbal.
Qué beneficios tendría el laurel en el lavado de la ropa
Quienes utilizan hojas de laurel en los ciclos de lavado aseguran que ayudan a neutralizar olores fuertes y persistentes, como humedad, sudor o tabaco. A diferencia de algunos productos perfumados que solo disimulan el mal olor, este método casero buscaría actuar directamente sobre las partículas responsables de esas fragancias desagradables.
Además, el laurel es señalado como un posible desinfectante natural para prendas de uso frecuente, como toallas, ropa deportiva o sábanas. Sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas serían útiles para reducir la presencia de bacterias y hongos en los tejidos.
Otro de los aspectos más valorados es el aroma que deja en la ropa. El perfume herbal del laurel se impregnaría de forma suave y duradera, aportando sensación de frescura sin necesidad de usar grandes cantidades de suavizante.
Cómo usar hojas de laurel en el lavarropas
El procedimiento es simple y no requiere productos especiales. Para aplicar este truco casero, se recomienda colocar entre tres y cinco hojas secas de laurel dentro de una pequeña bolsa de tela o una malla para prendas delicadas.
Luego, la bolsita debe introducirse directamente en el tambor del lavarropas junto con la ropa. Durante el ciclo habitual, el calor y la humedad ayudan a liberar los aceites esenciales de las hojas, permitiendo que sus propiedades naturales entren en contacto con los tejidos.
El efecto del laurel en la limpieza del lavarropas
Además de los beneficios sobre la ropa, muchas personas afirman que el laurel también ayudaría a mantener más limpio el interior del lavarropas.
Con el uso frecuente de detergentes y suavizantes, suelen acumularse residuos que favorecen malos olores y humedad dentro de la máquina. Gracias a sus propiedades antifúngicas, el laurel podría colaborar en la prevención del moho y aportar frescura al electrodoméstico de manera natural.