Secciones
SociedadActualidad

El sencillo truco con laurel que ayuda a perfumar la ropa de manera natural

Las hojas de laurel comenzaron a utilizarse en el lavarropas como un truco casero para eliminar malos olores, aportar frescura a la ropa y ayudar a mantener limpio el electrodoméstico de forma natural.

¿Por qué deberías colocar una hoja de laurel en el lavarropas? ¿Por qué deberías colocar una hoja de laurel en el lavarropas?
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Usuarios en Argentina incorporan hojas de laurel en el lavarropas para perfumar prendas y desinfectar el equipo naturalmente, buscando alternativas económicas frente a químicos.
  • El método consiste en colocar hojas secas en una bolsa dentro del tambor. El calor libera aceites que neutralizan olores a humedad y previenen bacterias en los tejidos y la máquina.
  • Esta práctica impulsa el consumo de soluciones ecológicas y sostenibles en el hogar. Se prevé que el ahorro en suavizantes y el cuidado del electrodoméstico consoliden este hábito.
Resumen generado con IA

El laurel dejó de ser solo un ingrediente clásico de la cocina para convertirse en un inesperado aliado dentro del hogar. En los últimos meses, muchas personas comenzaron a incorporar hojas secas de laurel en el lavarropas como un truco casero destinado a mejorar el aroma de la ropa y ayudar a mantener la higiene del electrodoméstico.

Cómo consumir el laurel para expulsar los mocos y aliviar la garganta

Cómo consumir el laurel para expulsar los mocos y aliviar la garganta

La práctica ganó popularidad por los supuestos beneficios naturales de esta planta aromática, conocida desde hace siglos por sus propiedades medicinales y su intenso perfume herbal.

Qué beneficios tendría el laurel en el lavado de la ropa

Quienes utilizan hojas de laurel en los ciclos de lavado aseguran que ayudan a neutralizar olores fuertes y persistentes, como humedad, sudor o tabaco. A diferencia de algunos productos perfumados que solo disimulan el mal olor, este método casero buscaría actuar directamente sobre las partículas responsables de esas fragancias desagradables.

Además, el laurel es señalado como un posible desinfectante natural para prendas de uso frecuente, como toallas, ropa deportiva o sábanas. Sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas serían útiles para reducir la presencia de bacterias y hongos en los tejidos.

Otro de los aspectos más valorados es el aroma que deja en la ropa. El perfume herbal del laurel se impregnaría de forma suave y duradera, aportando sensación de frescura sin necesidad de usar grandes cantidades de suavizante.

Cómo usar hojas de laurel en el lavarropas

El procedimiento es simple y no requiere productos especiales. Para aplicar este truco casero, se recomienda colocar entre tres y cinco hojas secas de laurel dentro de una pequeña bolsa de tela o una malla para prendas delicadas.

Luego, la bolsita debe introducirse directamente en el tambor del lavarropas junto con la ropa. Durante el ciclo habitual, el calor y la humedad ayudan a liberar los aceites esenciales de las hojas, permitiendo que sus propiedades naturales entren en contacto con los tejidos.

El efecto del laurel en la limpieza del lavarropas

Además de los beneficios sobre la ropa, muchas personas afirman que el laurel también ayudaría a mantener más limpio el interior del lavarropas.

Con el uso frecuente de detergentes y suavizantes, suelen acumularse residuos que favorecen malos olores y humedad dentro de la máquina. Gracias a sus propiedades antifúngicas, el laurel podría colaborar en la prevención del moho y aportar frescura al electrodoméstico de manera natural.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
1

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura
2

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes
4

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?
5

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?

Ranking notas premium
Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
1

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
3

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
4

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Más Noticias
Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Un productor tucumano reveló cómo identificar la palta robada y alertó sobre su comercialización

Un productor tucumano reveló cómo identificar la palta robada y alertó sobre su comercialización

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Cambia el salario de los empleados públicos: la nueva medida del Gobierno nacional que impacta en los sueldos estatales

Cambia el salario de los empleados públicos: la nueva medida del Gobierno nacional que impacta en los sueldos estatales

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Préstamos para jubilados: cómo acceder hasta $50 millones y qué requisitos piden los bancos

Préstamos para jubilados: cómo acceder hasta $50 millones y qué requisitos piden los bancos

Comentarios