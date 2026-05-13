Cómo consumir el laurel para expulsar los mocos y aliviar la garganta

Resumen para apurados
- El laurel se utiliza como remedio casero para aliviar la congestión y el dolor de garganta en épocas de frío, aprovechando sus propiedades antibacterianas y expectorantes.
- La preparación consiste en un jarabe de hojas hervidas con limón y azúcar. Este método tradicional busca potenciar los compuestos aromáticos para despejar las vías respiratorias.
- Su creciente popularidad como complemento natural resalta la importancia de la medicina casera, aunque expertos sugieren supervisión médica para evitar efectos secundarios.
El laurel es una de las plantas más utilizadas en la cocina, pero también se convirtió en un aliado natural para aliviar molestias respiratorias. En especial durante los meses de frío, muchas personas recurren a esta hierba por sus propiedades aromáticas y por su capacidad para ayudar a despejar las vías respiratorias de manera casera.
Consumido en infusiones o preparado de determinadas formas, el laurel puede contribuir a eliminar el exceso de moco, aliviar la congestión y combatir bacterias gracias a los compuestos naturales que contienen sus hojas. Por eso, cada vez más personas lo incorporan como complemento dentro de sus hábitos cotidianos.
El paso a paso para hacer jarabe de laurel en casa
Para preparar este remedio casero se necesitan seis hojas secas de laurel, el jugo de un limón, una taza de agua y seis cucharadas de azúcar moreno.
El primer paso consiste en colocar el agua y las hojas de laurel en una olla pequeña. Luego hay que llevar la mezcla a hervor y dejarla cocinar durante unos 15 minutos para que las propiedades de la planta se integren al líquido.
Una vez listo, se debe retirar del fuego, colar el contenido y dejar enfriar la infusión a temperatura ambiente. Cuando el líquido esté tibio o frío, se agrega el jugo de limón y el azúcar moreno, mezclando hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
Finalmente, el jarabe debe conservarse en un recipiente de vidrio dentro de la heladera y puede mantenerse durante una semana.
Para qué sirve el jarabe de laurel
Esta preparación suele utilizarse como complemento natural para aliviar la tos, la irritación de garganta y el exceso de flema. El vapor y las propiedades aromáticas del laurel son valorados por muchas personas para generar una sensación de alivio en las vías respiratorias.
De todos modos, especialistas recomiendan consultar con un médico antes de consumir cualquier remedio casero, especialmente en personas que siguen tratamientos médicos o presentan condiciones de salud particulares, ya que algunos ingredientes podrían generar interacciones.