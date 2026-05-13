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Cuáles son los beneficios de hervir hojas de laurel en casa y por qué lo recomiendan

Cada vez más personas hierven hojas de laurel en casa por una razón poco conocida que promete aromatizar ambientes, aliviar molestias y transformar la energía del hogar.

Cuáles son los beneficios de hervir hojas de laurel en casa y por qué lo recomiendan Cuáles son los beneficios de hervir hojas de laurel en casa y por qué lo recomiendan
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Habitantes de hogares argentinos hierven hojas de laurel para aromatizar ambientes, aliviar la congestión y repeler insectos mediante el vapor natural generado actualmente.
  • El proceso consiste en hervir hojas en agua para liberar vapores relajantes. Esta práctica crece por la versatilidad de la planta, usada tradicionalmente solo en gastronomía.
  • El laurel se posiciona como una alternativa natural y económica frente a químicos. Se prevé que esta tendencia de bienestar hogareño se consolide durante las bajas temperaturas.
Resumen generado con IA

El laurel es una de las plantas más utilizadas en la cocina por su aroma y sabor, pero en los últimos años también ganó popularidad por otros usos dentro del hogar. Muchas personas comenzaron a hervir hojas de laurel para aromatizar ambientes, generar una sensación de relajación y hasta ayudar a espantar insectos.

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Además de ser un ingrediente clásico en distintas comidas, esta planta posee propiedades que la convierten en una alternativa natural para mejorar el ambiente de la casa, especialmente durante los días fríos o cuando los espacios permanecen cerrados.

Los beneficios de hervir hojas de laurel

Uno de los principales motivos por los que muchas personas hierven laurel es porque ayuda a purificar el aire. El vapor que desprenden las hojas funciona como un aromatizante natural capaz de neutralizar olores fuertes en la cocina o en otros ambientes del hogar.

Otro de los beneficios más mencionados es el alivio de la congestión nasal. El vapor generado al hervir las hojas puede contribuir a despejar las vías respiratorias y facilitar la respiración, algo especialmente útil durante el invierno o en épocas de bajas temperaturas.

A esto se suma su efecto relajante. El aroma del laurel suele asociarse con sensaciones de calma y bienestar, por lo que muchas personas lo utilizan para reducir el estrés y crear un ambiente más tranquilo dentro de la casa.

También se destaca por su capacidad para repeler insectos. El olor que desprende resulta desagradable para mosquitos y otros insectos pequeños, convirtiéndose en una opción natural para mantenerlos alejados.

Según algunas creencias vinculadas al Feng Shui, hervir hojas de laurel también ayudaría a limpiar energéticamente los espacios y atraer buenas vibras al hogar.

Cómo hervir hojas de laurel para aromatizar la casa

Preparar esta mezcla es muy sencillo y no requiere ingredientes costosos. Solo se necesitan entre cinco y seis hojas de laurel y un litro de agua.

El procedimiento consiste en colocar las hojas dentro de una olla con agua y llevarla a hervor durante algunos minutos. Una vez lista, se recomienda dejar el recipiente destapado para que el vapor se expanda por los ambientes y el aroma permanezca en la casa.

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