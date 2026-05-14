Cómo reaccionan los perros a la televisión, según los científicos

Resumen para apurados
- Investigadores de la Universidad de Auburn (EE.UU.) revelaron en Scientific Reports cómo la personalidad de los perros determina su reacción frente al televisor y sus hábitos.
- El estudio muestra que el 45% de los canes reacciona a ruidos de pares, mientras que el temperamento define si ladran o se relajan ante estímulos visuales y objetos en movimiento.
- Expertos advierten sobre el riesgo de sobreestimulación. Este hallazgo permite entender mejor el comportamiento animal y cuestiona el uso de la TV como una distracción diaria.
Un estudio realizado por investigadores en Estados Unidos reveló que los perros también pueden tener sus propios hábitos frente al televisor. Al igual que las personas, no todos reaccionan de la misma manera cuando miran una pantalla.
Mientras algunos ladran, saltan o se muestran inquietos ante lo que ven, otros simplemente se relajan y observan en silencio. Estas diferencias en el comportamiento están estrechamente relacionadas con la personalidad de cada animal.
Cómo reaccionan los perros con la television
Desde Estados Unidos, Lane Montgomery —autora principal del estudio publicado en Scientific Reports y académica de la Universidad de Auburn— explicó que las reacciones de los perros ante la televisión están fuertemente influenciadas por su personalidad y por el tipo de contenido. Según observó, aquellos canes que suelen mostrar altos niveles de emoción en su vida cotidiana tienden a prestar más atención a los objetos en movimiento en pantalla. Además, los perros con mayor reactividad negativa suelen responder con más intensidad a sonidos comunes emitidos por el televisor.
Montgomery señaló que, aunque cada perro se comporta de manera distinta frente a la televisión, la personalidad sigue siendo un factor clave para entender sus respuestas. Algunos reaccionan de forma activa, moviéndose o ladrando, mientras que otros simplemente observan con calma. Esto refuerza la idea de que no existe una única forma “canina” de ver televisión, sino tantas como tipos de temperamento.
Por su parte, el veterinario y profesor de etología clínica Omar Robotti, de la Universidad Católica de Córdoba, advirtió que esta experiencia debe verse como una investigación puntual. Aclaró que los perros responden de forma variable al estímulo visual de la TV, pero no debería considerarse como una rutina diaria de distracción. Además, alertó sobre el riesgo de una sobreestimulación, ya que el animal podría mantenerse en estado de alerta constante frente a ciertos estímulos audiovisuales.
El efecto que tiene la television en los perros
"Uno de los hallazgos más relevantes fue que aproximadamente el 45% de los perros siempre respondieron a ruidos de otros pares como ladridos y aullidos. Es decir, los sonidos caninos siguen siendo el estímulo más efectivo para captar su atención" indiica el medio infobae.
Otros hallazgos del estudio fueron:
-Los perros diferencian el tipo de estímulo televisivo
-El temperamento canino predice la reacción ante la televisión.
-El tiempo de atención varía, pero la exposición previa no garantiza mayor interés.