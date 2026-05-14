Cómo reaccionan los perros a la televisión, según los científicos

Cómo reaccionan los perros con la television

Desde Estados Unidos, Lane Montgomery —autora principal del estudio publicado en Scientific Reports y académica de la Universidad de Auburn— explicó que las reacciones de los perros ante la televisión están fuertemente influenciadas por su personalidad y por el tipo de contenido. Según observó, aquellos canes que suelen mostrar altos niveles de emoción en su vida cotidiana tienden a prestar más atención a los objetos en movimiento en pantalla. Además, los perros con mayor reactividad negativa suelen responder con más intensidad a sonidos comunes emitidos por el televisor.