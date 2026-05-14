El tiempo en Tucumán: el otoño regalará otra tarde soleada

Resumen para apurados
- Tucumán espera hoy una tarde soleada de otoño con una máxima de 23°C, según el SMN. La jornada comenzó fresca con 10°C y alta humedad en toda la provincia.
- Las mañanas se presentan cada vez más frías, con vientos suaves y nubosidad variable. El clima agradable persistirá hasta el viernes, previo al cambio de condiciones previsto.
- El ingreso de un frente lluvioso el domingo provocará un marcado descenso térmico hasta los 15°C. Se recomienda prepararse para el inicio de días más crudos en la región.
Mientras que las mañanas seguirán cada vez más frescas, el pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Tucumán otra jornada soleada. La temperatura máxima llegaría hasta los 21 °C y, se espera, que las condiciones del tiempo comiencen a cambiar desde mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el jueves comenzó con una mínima de 10 °C, una humedad del 95% y una nubosidad cercana al 40%. Los vientos fueron suaves desde el noroeste y la visibilidad de casi 10 kilómetros.
La nubosidad irá en descenso durante las horas previas al mediodía, para cuando se espera cielo despejado y una temperatura promedio de 18 °C. La humedad se mantendrá por encima del 60% y los vientos soplarán desde el sudoeste.
La máxima de 21 °C, según las previsiones del SMN, se alcanzarán durante la tarde, cuando el cielo permanezca descubierto. La humedad se mantendrá alrededor del 55% y los vientos soplarán desde el sur.
Con la caída de la tarde, la nubosidad aumentará hasta el 50%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 14 °C. La humedad se elevará hasta el 80% y los vientos serán leves desde el noreste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
En su pronóstico extendido, el SMN anuncia para el viernes una mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C, en una jornada que estará marcada por la nubosidad variable.
A partir del sábado las condiciones del tiempo podrían modificarse, con el incremento de la nubosidad y un leve descenso de la máxima: 21 °C. El domingo ingresaría un frente que provocaría lluvias y la caída de la térmica: la máxima sería de apenas 14 °C.