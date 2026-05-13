ATE anuncia jornada de lucha en aeropuertos y amenaza con un paro que podría afectar vuelos en todo el país

Resumen para apurados
- ATE realiza hoy una jornada de protesta en aeropuertos del país contra el despido de 140 empleados del SMN y por mejoras salariales, con un acto central en Aeroparque.
- El conflicto surge por el vencimiento de preavisos y la falta de acuerdos en ANAC y EANA. El gremio denuncia que 25 estaciones meteorológicas operan con graves fallas de seguridad.
- Si el Gobierno no ofrece respuestas, ATE amenaza con un paro nacional la próxima semana. La tensión crece por el intento oficial de declarar al SMN como servicio esencial.
La Asociación Trabajadores del Estado anunció una Jornada Nacional de Lucha para este viernes en aeropuertos de todo el país en rechazo al posible despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por reclamos salariales pendientes en organismos aeronáuticos.
Desde el gremio advirtieron que, si el Gobierno no ofrece respuestas concretas, la próxima semana avanzarán con un nuevo paro nacional que podría afectar vuelos y generar demoras o cancelaciones en distintos aeropuertos argentinos.
ATE denuncia despidos en el Servicio Meteorológico Nacional
La protesta se da en medio del conflicto por el posible despido de 140 empleados del Servicio Meteorológico Nacional. Según informó el sindicato, 98 trabajadores pertenecen a estaciones meteorológicas de distintos puntos del país y otros 42 cumplen funciones en la sede central.
El principal acto se realizará desde las 10:30 en el Aeroparque Jorge Newbery y contará con la participación de otros gremios del sector aeronáutico, entre ellos:
APLA
APA
CATT
Trabajadores de Intercargo
Rodolfo Aguiar advirtió sobre un posible paro nacional
El secretario general de Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, cuestionó al Gobierno nacional y sostuvo que las conciliaciones obligatorias no resolvieron el conflicto.
“Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de los acuerdos”, afirmó el dirigente sindical.
Además, aseguró que actualmente existen 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial y sin controles nocturnos, una situación que —según el gremio— impacta sobre la seguridad operativa aeroportuaria.
Aguiar también remarcó que este viernes vence el plazo de preaviso para los trabajadores afectados y advirtió que, si no se garantiza la continuidad laboral y los aumentos salariales pendientes, la próxima semana avanzarán con una medida de fuerza de mayor impacto.
El conflicto por el derecho a huelga en los aeropuertos
Desde ATE rechazaron además el intento del Gobierno de considerar al Servicio Meteorológico Nacional como un servicio esencial para limitar las medidas de fuerza.
El sindicato presentó una nota formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en la que sostiene que esa interpretación vulnera el derecho constitucional de huelga establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Según Aguiar, el Gobierno busca concentrarse en las consecuencias de los paros en los aeropuertos sin abordar las causas del conflicto vinculadas a despidos, salarios y recortes presupuestarios.
Qué puede pasar con los vuelos la próxima semana
La jornada de protesta de este viernes podría ser el inicio de un conflicto más amplio en el sector aeronáutico. Desde el gremio adelantaron que, si continúan las amenazas de despidos y no se destraban las negociaciones salariales en organismos como la ANAC y la EANA, las medidas de fuerza podrían intensificarse.
En ese escenario, no se descartan nuevas protestas, asambleas y paros que compliquen la operatoria aérea y afecten vuelos nacionales e internacionales durante los próximos días.