Doble eliminación en Gran Hermano: dos mujeres quedaron fuera del reality y hay nuevos nominados

Resumen para apurados
- Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron eliminadas de Gran Hermano en una gala especial de 'placa planta', tras recibir el voto del público por su falta de actividad en el juego.
- La salida de las participantes ocurrió tras una placa inicial de 15 jugadores. El sistema buscó penalizar la falta de estrategia, resultando en una inesperada doble eliminación.
- Tras las salidas, se definieron seis nuevos nominados bajo un sistema de voto mixto. Esta etapa es clave para redefinir las alianzas antes del esperado repechaje del reality.
La casa de Gran Hermano vivió una noche inesperada y cargada de tensión con una nueva gala de eliminación que terminó con la salida de dos participantes: Grecia Colmenares y Lolo Poggio. La decisión fue tomada por el voto del público en una instancia especial conocida como “placa planta”. Además, los partcipantes volvieron a nominar.
Luego de la reciente eliminación de Daniela De Lucía, el reality conducido por Santiago del Moro volvió a poner a prueba a los jugadores con una dinámica inédita que dejó a varios participantes en riesgo.
Qué es la “placa planta” en Gran Hermano
En esta nueva modalidad implementada por primera vez en el programa, los participantes considerados menos activos dentro de la casa quedaron expuestos a la votación del público. El objetivo del juego es eliminar a quienes no logran desarrollar estrategias sólidas o permanecen desconectados de la dinámica general.
Inicialmente, 15 jugadores quedaron nominados, aunque nueve consiguieron asegurar su continuidad antes de la gala definitiva. Entre ellos estuvieron Manu Ibero, Gladys La Bomba Tucumana, Yanina Zilli y Jennifer “Pincoya” Galvarini.
De esta manera, los seis participantes que terminaron en la zona de riesgo fueron Grecia Colmenares, Lolo Poggio, Juan Juanicar Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera.
Cómo fue la eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio
A lo largo de la gala, el público fue definiendo quiénes continuaban en competencia. El primero en ser salvado fue Eduardo Carrera, seguido por Titi Tcherkaski y luego Juanicar Caruso.
La definición quedó entonces entre Grecia Colmenares, Franco Zunino y Lolo Poggio. Finalmente, la actriz venezolana fue la primera eliminada de la noche. Emocionada y entre lágrimas, se despidió de sus compañeros mientras recibía palabras de afecto de Gran Hermano.
Minutos después se confirmó la salida de Lolo Poggio, hermana de Juli Poggio, una de las ex participantes más populares del reality. Antes de abandonar la casa, dejó un mensaje para sus compañeros: “Rómpanla chicos. Que gane el mejor”.
Gran Hermano ya tiene nueva placa: quiénes quedaron nominados tras la doble eliminación
La tensión no dio respiro en Gran Hermano. Luego de la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, los participantes que continúan en competencia volvieron rápidamente al confesionario para enfrentar una nueva gala de nominación marcada por la estrategia y la incertidumbre.
El conductor anunció además un mecanismo especial para esta placa, que tendrá una modalidad diferente a la habitual y podría cambiar por completo el juego dentro de la casa. Según explicó, durante las primeras 24 horas el voto del público será positivo. Esto significa que los espectadores deberán elegir qué participante quieren salvar de la placa.
Una vez finalizada esa etapa, la modalidad cambiará y la votación pasará a ser negativa hasta el domingo. En esa instancia, el jugador que reciba menor apoyo del público quedará eliminado del reality, apenas antes de una nueva etapa de repechaje.
Quiénes son los nominados de esta semana
La nueva placa quedó integrada por seis jugadores que lograron ganar protagonismo en las últimas semanas, ya sea por sus enfrentamientos, estrategias o fuerte presencia dentro del reality.
Los participantes que quedaron en riesgo de eliminación son:
- Danelik Galazán
- Tamara Paganini
- Eduardo Carrera
- Juan “Juanicar” Caruso
- Franco Zunino
- Luana Fernández