El fantasma de un invierno sin gas: se aceleran las negociaciones entre la Nación y la Provincia para evitar una crisis en las industrias tucumanas

La redefinición del transporte del fluido en el país modificó el esquema de abastecimiento. El desarrollo de la formación Vaca Muerta ha desplazado progresivamente la zona de aprovisionamiento de gas natural, generando un aumento de los flujos desde la Cuenca Neuquina hacia los principales centros de consumo. Paralelamente, se ha reducido la disponibilidad de gas desde el norte del sistema, como consecuencia de la declinación de la producción de la Cuenca Noroeste, la falta de abastecimiento desde el Estado Plurinacional de Bolivia y, en menor medida, la caída de la Cuenca Austral, había advertido la Unión Industrial de Tucumán (UIT), en una nota enviada al gobernador. A eso se sumó el encarecimiento del gas importado. Ahora se abre un canal para que, al menos esta temporada, el abastecimiento del gas industrial no tenga complicaciones.