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Cómo invertir en publicidad digital y dejar de perder plata en redes sociales

La pauta digital ya no es opcional para marcas y emprendedores. En un nuevo episodio de Fuera de Guión, Gimena Corbella y Agustín Löbel, fundadores de Bunkai Digital, explican cómo funcionan realmente Meta Ads y Google Ads, cuáles son los errores más comunes al invertir en redes sociales y por qué “promocionar” un posteo no alcanza para conseguir resultados.

Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • En el podcast Fuera de Guión de LA GACETA, expertos de Bunkai Digital explican cómo invertir con éxito en Meta y Google Ads para potenciar marcas y evitar pérdidas de dinero.
  • Los especialistas analizan la transición hacia un ecosistema de datos y métricas, advirtiendo que el botón 'promocionar' es insuficiente si no hay una estrategia y metas claras.
  • La charla busca profesionalizar el uso de pauta digital, subrayando que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio humano para entender el negocio y el contexto real.
Resumen generado con IA

En el episodio 9 de Fuera de Guión, el podcast de Academia We y LA GACETA, la conversación se mete de lleno en un tema clave para cualquier marca, emprendimiento o empresa que quiera crecer hoy: la pauta publicitaria digital. Los invitados son Gimena Corbella y Agustín Löbel, fundadores de Bunkai Digital, una agencia especializada en marketing digital y anuncios en plataformas como Meta y Google Ads.

A lo largo del episodio, ambos repasan cómo llegaron al mundo digital y cómo atravesaron la transformación de la publicidad tradicional hacia un ecosistema en el que los datos, las métricas y la inversión online se volvieron protagonistas. Gimena recuerda sus inicios en agencias de medios en Buenos Aires, cuando Facebook todavía era una plataforma incipiente y el objetivo de muchas campañas era “conseguir fans”. Agustín, por su parte, cuenta su recorrido autodidacta y cómo fue incorporándose al marketing digital hasta encontrar en Bunkai un proyecto propio.

Cómo invertir en publicidad digital y dejar de perder plata en redes sociales

Uno de los ejes centrales de la charla es derribar un mito muy instalado: pautar no es gastar, sino invertir, siempre que exista una estrategia detrás. Para los especialistas, la diferencia entre publicar contenido orgánico y hacer pauta pasa por entender que las redes tienen un techo y que, para romperlo, hace falta “poner nafta”, pero con objetivos claros, medibles y alcanzables. Ventas, generación de contactos, reconocimiento de marca o tráfico: cada campaña debe partir de una meta concreta para evaluar si realmente funciona.

El episodio también deja herramientas prácticas para quienes todavía se sienten perdidos frente a Meta Ads o Google Ads. Los invitados insisten en cuatro claves: tener ordenadas las plataformas y los accesos, definir el objetivo, trabajar con un mix de creatividades y leer las métricas según la meta de cada campaña. También advierten sobre una trampa frecuente: confiar ciegamente en la automatización o en la inteligencia artificial sin criterio humano. La tecnología ayuda, pero no reemplaza la comprensión del negocio, del público y del contexto.

Con ejemplos concretos, humor y mucha experiencia de “ensuciarse las manos”, Gimena y Agustín explican por qué no alcanza con subir una placa atractiva o apretar el botón de “promocionar”. Detrás de cada resultado hay estrategia, prueba y error, análisis y aprendizaje. Un episodio ideal para emprendedores, marcas y profesionales que quieren dejar de improvisar en redes y empezar a invertir con más claridad.

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