Cómo invertir en publicidad digital y dejar de perder plata en redes sociales

A lo largo del episodio, ambos repasan cómo llegaron al mundo digital y cómo atravesaron la transformación de la publicidad tradicional hacia un ecosistema en el que los datos, las métricas y la inversión online se volvieron protagonistas. Gimena recuerda sus inicios en agencias de medios en Buenos Aires, cuando Facebook todavía era una plataforma incipiente y el objetivo de muchas campañas era “conseguir fans”. Agustín, por su parte, cuenta su recorrido autodidacta y cómo fue incorporándose al marketing digital hasta encontrar en Bunkai un proyecto propio.