El nuevo hogar del semillero "decano": Atlético Tucumán mostró avances en San Andrés

Resumen para apurados
- Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, supervisó los avances del predio en San Andrés, destinado exclusivamente al desarrollo de las divisiones inferiores del club decano.
- La primera etapa ya cuenta con cinco canchas y vestuarios. El proyecto final incluye 11 campos de juego, oficinas técnicas, luminarias LED y estacionamiento para 350 vehículos.
- La obra representa uno de los proyectos más ambiciosos del club, buscando profesionalizar su semillero para potenciar la aparición de nuevos talentos en el plantel superior.
El complejo San Andrés empieza a tomar forma y en Atlético crece la expectativa por uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años. Mario Leito compartió en sus redes sociales nuevas imágenes del avance de las obras y destacó el crecimiento del predio que será destinado exclusivamente al desarrollo de las divisiones inferiores del club.
“San Andrés, cada vez más cerca”, escribió el presidente del “Decano” junto a una publicación en la que aparece recorriendo el lugar acompañado por el vicepresidente segundo, Gonzalo Carrillo Leito, y el subsecretario de Infraestructura, Marcos Cossio.
“Supervisamos el avance de las obras en el predio: canchas, vestuarios y oficinas de cuerpos técnicos. Un sueño que se va haciendo realidad”, agregó Leito.
En las imágenes difundidas se pueden observar los avances sobre las canchas, los vestuarios y diferentes oficinas que serán utilizadas por entrenadores y coordinadores del fútbol juvenil.
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La primera etapa del complejo ya está finalizada e incluye cinco canchas principales: una de césped sintético y cuatro de césped natural, todas equipadas con sistemas de drenaje y riego automático. Este avance permitió que el año pasado varias categorías comenzaran a entrenarse en el predio para probar las superficies. Incluso la Reserva realizó algunas prácticas en el nuevo complejo.
Además, el proyecto contempla otras seis canchas auxiliares, lo que elevará a 11 la cantidad total de campos distribuidos en todo el predio.
En paralelo, continúan las obras de infraestructura. El estacionamiento principal tendrá capacidad para 350 vehículos y ya se instalaron luminarias LED en el ingreso y en la calle de servicio. Toda la instalación eléctrica será subterránea y abastecerá tanto al sistema de riego como a la iluminación y a los futuros edificios, que serán fundamentales para el desarrollo de todas las actividades.
La idea de la dirigencia es clara: transformar a San Andrés en el nuevo hogar del semillero “decano”, especialmente teniendo en cuenta los futbolistas que surgieron de la cantera en las últimas temporadas.