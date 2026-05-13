El nuevo hogar del semillero "decano": Atlético Tucumán mostró avances en San Andrés

En paralelo, continúan las obras de infraestructura. El estacionamiento principal tendrá capacidad para 350 vehículos y ya se instalaron luminarias LED en el ingreso y en la calle de servicio. Toda la instalación eléctrica será subterránea y abastecerá tanto al sistema de riego como a la iluminación y a los futuros edificios, que serán fundamentales para el desarrollo de todas las actividades.