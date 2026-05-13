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El nuevo hogar del semillero "decano": Atlético Tucumán mostró avances en San Andrés

Mario Leito publicó imágenes del complejo que será utilizado exclusivamente por las divisiones inferiores del “Decano”.

FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. Así avanzan las obras en el complejo de San Andrés. FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. Así avanzan las obras en el complejo de San Andrés.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, supervisó los avances del predio en San Andrés, destinado exclusivamente al desarrollo de las divisiones inferiores del club decano.
  • La primera etapa ya cuenta con cinco canchas y vestuarios. El proyecto final incluye 11 campos de juego, oficinas técnicas, luminarias LED y estacionamiento para 350 vehículos.
  • La obra representa uno de los proyectos más ambiciosos del club, buscando profesionalizar su semillero para potenciar la aparición de nuevos talentos en el plantel superior.
Resumen generado con IA

El complejo San Andrés empieza a tomar forma y en Atlético crece la expectativa por uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años. Mario Leito compartió en sus redes sociales nuevas imágenes del avance de las obras y destacó el crecimiento del predio que será destinado exclusivamente al desarrollo de las divisiones inferiores del club.

“San Andrés, cada vez más cerca”, escribió el presidente del “Decano” junto a una publicación en la que aparece recorriendo el lugar acompañado por el vicepresidente segundo, Gonzalo Carrillo Leito, y el subsecretario de Infraestructura, Marcos Cossio.

“Supervisamos el avance de las obras en el predio: canchas, vestuarios y oficinas de cuerpos técnicos. Un sueño que se va haciendo realidad”, agregó Leito.

En las imágenes difundidas se pueden observar los avances sobre las canchas, los vestuarios y diferentes oficinas que serán utilizadas por entrenadores y coordinadores del fútbol juvenil.

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La primera etapa del complejo ya está finalizada e incluye cinco canchas principales: una de césped sintético y cuatro de césped natural, todas equipadas con sistemas de drenaje y riego automático. Este avance permitió que el año pasado varias categorías comenzaran a entrenarse en el predio para probar las superficies. Incluso la Reserva realizó algunas prácticas en el nuevo complejo.

Además, el proyecto contempla otras seis canchas auxiliares, lo que elevará a 11 la cantidad total de campos distribuidos en todo el predio.

En paralelo, continúan las obras de infraestructura. El estacionamiento principal tendrá capacidad para 350 vehículos y ya se instalaron luminarias LED en el ingreso y en la calle de servicio. Toda la instalación eléctrica será subterránea y abastecerá tanto al sistema de riego como a la iluminación y a los futuros edificios, que serán fundamentales para el desarrollo de todas las actividades.

La idea de la dirigencia es clara: transformar a San Andrés en el nuevo hogar del semillero “decano”, especialmente teniendo en cuenta los futbolistas que surgieron de la cantera en las últimas temporadas.

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