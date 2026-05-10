Salta o Santiago del Estero: Atlético espera la confirmación de la sede para enfrentar a Talleres
El “Decano” jugará el 23 de mayo por los 16avos de final de la Copa Argentina, aunque todavía no se definió dónde se disputará el encuentro. El Martearena y el Madre de Ciudades aparecen como principales opciones.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán enfrentará a Talleres de Córdoba por los 16avos de la Copa Argentina el 23 de mayo, con sede a definir entre Salta y Santiago del Estero para avanzar de ronda.
- El equipo de Falcioni sufre la baja de Gastón Suso por lesión, mientras define quién será su reemplazo y negocia la continuidad de Ignacio Galván antes del receso invernal.
- El ganador de este cruce se medirá ante Independiente o Unión. El duelo es vital para las aspiraciones del 'Decano' previo al inicio del torneo Clausura el próximo 20 de julio.
Atlético ya tiene en el horizonte un compromiso clave por la Copa Argentina. El “Decano” enfrentará a Talleres de Córdoba el sábado 23 de mayo, en un duelo correspondiente a los 16avos de final del certamen federal, con la expectativa de seguir avanzando en una competencia que suele ofrecer escenarios de alta exigencia y definiciones imprevisibles.
Si bien la fecha del encuentro ya está confirmada, todavía restan definiciones importantes: el horario y la sede. En ese sentido, los dos estadios que hoy aparecen como principales candidatos son el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, y el Padre Ernesto Martearena, en Salta. Ambas opciones son habituales para este tipo de encuentros debido a su infraestructura moderna y su ubicación estratégica para facilitar el traslado de ambas parcialidades.
El equipo dirigido por Julio César Falcioni contará con un margen de casi dos semanas para preparar este compromiso, un tiempo valioso en una etapa del calendario en la que la planificación física y táctica resulta determinante. En ese contexto, el cuerpo técnico trabaja no sólo en la puesta a punto del equipo, sino también en la resolución de una baja sensible.
La preocupación pasa por la ausencia de Gastón Suso, quien sería intervenido quirúrgicamente tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Su ausencia abre una incógnita en la defensa: quién ocupará su lugar en el “11” inicial. Las principales alternativas que maneja Falcioni son Gianluca Ferrari, quien aún no ha sumado minutos desde su llegada al club, y Luciano Vallejo, que aparece como una opción interesante para el técnico. La decisión final dependerá tanto del análisis futbolístico como del estado de adaptación de cada uno al sistema de juego.
Más allá de esta definición puntual, en el cuerpo técnico también observan con atención el rendimiento general del equipo, buscando consolidar una identidad que permita competir con solidez en instancias decisivas. La Copa Argentina, por su formato de eliminación directa, no admite margen de error, y cada detalle puede resultar determinante.
Ignacio Galván, además, podría disputar su último partido con la camiseta de Atlético, ya que su préstamo finaliza en las próximas semanas. El “Decano” cuenta con una opción de compra del 50% del pase por una cifra cercana al millón de dólares, aunque desde la dirigencia habrían descartado ejecutar esa cláusula. De todos modos, el club buscaría negociar una extensión del préstamo mediante otras alternativas.
Una vez finalizado el encuentro contra Talleres, el plantel ingresará en un período de receso que se extenderá hasta mediados de junio. Ese parate será clave para recuperar energías, ajustar cargas físicas y reordenar la planificación de cara a la segunda mitad del año, donde el gran objetivo será el torneo Clausura, previsto para comenzar el 20 de julio.
En paralelo, el desenlace de este cruce también tiene implicancias en el cuadro general del certamen. El ganador de la llave entre Atlético y Talleres se enfrentará al vencedor del duelo entre Independiente y Unión, lo que eleva aún más la expectativa en torno a un posible cruce de alto impacto en instancias posteriores.
Con la temporada entrando en una etapa de definiciones, el “decano” se prepara para un desafío exigente, donde no sólo estará en juego la continuidad en la Copa, sino también la posibilidad de sostener la ilusión en un torneo que históricamente ha sabido ofrecer sorpresas y grandes oportunidades para los equipos del fútbol argentino. (Producción periodística: Carlos Oardi).