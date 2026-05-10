Salta o Santiago del Estero: Atlético espera la confirmación de la sede para enfrentar a Talleres

La preocupación pasa por la ausencia de Gastón Suso, quien sería intervenido quirúrgicamente tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Su ausencia abre una incógnita en la defensa: quién ocupará su lugar en el “11” inicial. Las principales alternativas que maneja Falcioni son Gianluca Ferrari, quien aún no ha sumado minutos desde su llegada al club, y Luciano Vallejo, que aparece como una opción interesante para el técnico. La decisión final dependerá tanto del análisis futbolístico como del estado de adaptación de cada uno al sistema de juego.