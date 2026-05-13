Tras cuatro meses de internación, recibió el alta la niña hallada en una pileta en Cruz Alta

Samantha, la niña de un año que había sido encontrada dentro de una pileta en la localidad de Carbón Pozo, departamento Cruz Alta, recibió el alta luego de cuatro meses de internación. La menor había ingresado en estado crítico al sistema de salud, con diagnóstico de principio de ahogamiento, y permaneció bajo asistencia médica durante un proceso de recuperación que demandó controles y atención especializada.