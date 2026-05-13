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Tras cuatro meses de internación, recibió el alta la niña hallada en una pileta en Cruz Alta

La menor había ingresado en estado crítico con diagnóstico de principio de ahogamiento en enero. Continuará con controles ambulatorios en el hospital de Niños.

Tras cuatro meses de internación, recibió el alta la niña hallada en una pileta en Cruz Alta
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Samantha, de un año, recibió el alta tras cuatro meses de internación por un principio de ahogamiento ocurrido en enero en una pileta de Cruz Alta, Tucumán.
  • Fue hallada en una pileta tras desaparecer media hora. Ingresó en estado crítico y con asistencia respiratoria, permaneciendo meses bajo cuidados médicos intensivos.
  • La menor continuará con controles ambulatorios tras una recuperación favorable. El caso destaca la eficacia del sistema de salud tucumano ante cuadros de extrema gravedad.
Resumen generado con IA

Samantha, la niña de un año que había sido encontrada dentro de una pileta en la localidad de Carbón Pozo, departamento Cruz Alta, recibió el alta luego de cuatro meses de internación. La menor había ingresado en estado crítico al sistema de salud, con diagnóstico de principio de ahogamiento, y permaneció bajo asistencia médica durante un proceso de recuperación que demandó controles y atención especializada.

El episodio había ocurrido en enero, cuando la niña fue hallada dentro de una pileta pelopincho después de haber permanecido desaparecida cerca de media hora. En ese momento, fue trasladada de urgencia al hospital del Niño Jesús, donde quedó alojada en el área de terapia intensiva con pronóstico reservado.

El cuadro inicial

Tras el ingreso de la paciente, la directora del hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, había informado a LA GACETA que la niña se encontraba en una situación clínica delicada. “La paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, con pronóstico reservado y con asistencia respiratoria mecánica”, señaló la médica.

Gramajo también había explicado que, según los datos aportados por la familia al personal de salud, la menor se encontraba en la casa de un vecino al momento del episodio. “De acuerdo al relato de la madre, la niña estaba al cuidado de un vecino y fue encontrada dentro de una pileta pelopincho”, indicó la profesional.

El alta médica

Cuatro meses después de aquel ingreso, Samantha dejó el hospital Eva Perón, centro de alta complejidad ubicado en el este de la provincia. La salida fue acompañada por su familia y por trabajadores del establecimiento, quienes prepararon carteles y papel picado para despedirla.

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