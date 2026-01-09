Una niña de un año en grave estado tras un principio de ahogamiento en Cruz Alta

Una niña de un año permanece internada en estado crítico en el hospital del Niño Jesús, luego de ser hallada dentro de una pileta. La menor es oriunda de la localidad de Carbón Pozo, en el departamento Cruz Alta, y fue trasladada de urgencia al centro asistencial pediátrico, donde quedó alojada en el área de terapia intensiva. El diagnóstico es principio de ahogamiento.
El parte médico fue brindado por la directora del hospital, Inés Gramajo, quien detalló la situación clínica de la paciente y el contexto en el que ocurrió el episodio.
Estado de salud
“La paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, con pronóstico reservado y con asistencia respiratoria mecánica”, informó Gramajo a LA GACETA al ser consultada sobre la evolución de la niña. La médica explicó que el equipo de salud mantiene un control constante y que la menor continúa bajo cuidados intensivos.
El hecho
Según la información recabada por el personal médico, el episodio ocurrió mientras la niña se encontraba en la casa de un vecino. “De acuerdo al relato de la madre, la niña estaba al cuidado de un vecino y fue encontrada dentro de una pileta pelopincho”, señaló la médica y agregó que está siendo evaluada de manera permanente.