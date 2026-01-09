Una niña de un año en grave estado tras un principio de ahogamiento en Cruz Alta

Una niña de un año permanece internada en estado crítico en el hospital del Niño Jesús, luego de ser hallada dentro de una pileta. La menor es oriunda de la localidad de Carbón Pozo, en el departamento Cruz Alta, y fue trasladada de urgencia al centro asistencial pediátrico, donde quedó alojada en el área de terapia intensiva. El diagnóstico es principio de ahogamiento.