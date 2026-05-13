Dybala y la herencia imposible de Messi: ¿por qué quedó afuera de la prelista para el Mundial 2026?
La "Joya" quedó afuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y la noticia sacudió al fútbol argentino. Las lesiones, la falta de continuidad y la aparición de nuevos talentos explican la ausencia de un futbolista que alguna vez parecía destinado a ser el heredero natural de Lionel Messi.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni excluyó a Paulo Dybala de la prelista de 55 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 debido a sus reiteradas lesiones y falta de regularidad.
- El delantero de la Roma sufrió múltiples problemas físicos en las últimas temporadas, mientras emergían jóvenes talentos como Nicolás Paz que ganaron terreno en el esquema táctico.
- Su ausencia simboliza el fin de la narrativa como heredero de Messi y abre interrogantes sobre su futuro profesional, con posibles destinos entre la renovación en Italia o Boca.
Paulo Dybala estaba llamado a ocupar un lugar imposible: ser el heredero de Lionel Messi. Durante años, el cordobés cargó con ese cartel. Era el talento distinto, el zurdo creativo, el futbolista capaz de desequilibrar partidos con un toque. El futuro “10” de la Selección. Pero el tiempo terminó construyendo otra historia. Una marcada por lesiones, irregularidades y un contexto que nunca terminó de jugarle del todo a favor. Por eso, la noticia de su ausencia en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 impactó fuerte. Sobre todo porque se trata de uno de los futbolistas argentinos más talentosos de la última década. Sin embargo, el escenario actual parece explicar por qué Lionel Scaloni decidió dejarlo afuera.
Dybala nunca logró consolidarse como una pieza imprescindible de la “Scaloneta”. Tuvo convocatorias, minutos y participación en distintos procesos, pero jamás consiguió adueñarse de un lugar dentro del equipo titular. En parte por una cuestión futbolística y táctica: comparte zonas del campo y características con Messi. Y mientras el capitán siga vigente, ese espacio continúa teniendo dueño.
Los motivos de la ausencia de Dybala en la prelista mundialista
Pero también hubo otro factor determinante: las lesiones. La carrera de Dybala siempre convivió con interrupciones físicas. Y en las últimas temporadas, ese problema se profundizó. Durante la 2025/2026 sufrió cuatro lesiones diferentes: problemas musculares, molestias en el flexor, inconvenientes de rodilla y hasta una operación que lo mantuvo inactivo durante largos períodos.
A eso se suma el historial de la temporada anterior, donde también padeció desgarros, contusiones y reiterados problemas musculares. En una Selección tan competitiva como la Argentina actual, perder continuidad significa ceder terreno rápidamente.
El propio futbolista habló hace algunas semanas sobre esa situación. “Todos queremos estar en la Selección, no va a ser fácil. Tengo que encontrar mi ritmo, poder tener una continuidad de minutos en mi club para que eso pueda pasar”, explicó en una entrevista con Joaquín “Pollo” Álvarez.
Y luego profundizó todavía más sobre el impacto de las lesiones. “Es verdad que también por mis lesiones estuve en falta de algunas convocatorias y en una Selección como la Argentina no podés frenarte. Yo tengo que demostrarle al entrenador que estoy bien en mi club”, reflexionó. La frase parece describir exactamente lo que terminó ocurriendo.
Porque mientras Dybala perdía continuidad, Scaloni empezó a darle espacio a una nueva generación de futbolistas que hoy aparecen mejor posicionados pensando en el futuro de la Selección. El principal caso es el de Nicolás Paz, una de las grandes apariciones argentinas de la Serie A con el Como. Pero no es el único. También aparecen nombres como Franco Mastantuono, la joya de Real Madrid; Matías Soulé, compañero de Dybala en Roma; o Gianluca Prestianni, que sigue creciendo en Benfica. A ellos se suma Thiago Almada, quien parece haber encontrado un lugar muy funcional dentro del esquema del entrenador campeón del mundo. Todos tienen algo a favor: juventud, actualidad y continuidad. Y ahí Dybala, de 32 años, vuelve a perder terreno.
La paradoja es que talento nunca le faltó. De hecho, durante años fue una de las máximas figuras de la Serie A. Con Juventus ganó títulos locales, integró repetidamente el equipo ideal del campeonato y en 2020 fue elegido MVP de la liga italiana por encima de Cristiano Ronaldo. Incluso llegó a ubicarse 15° en la votación del Balón de Oro en 2017.
Más tarde, en Roma, volvió a demostrar su jerarquía. Fue líder futbolístico del equipo de José Mourinho que alcanzó la final de la Europa League 2023 y se transformó rápidamente en ídolo de los hinchas. Pero ni siquiera ese nivel alcanzó para convertirlo en un indiscutido de la Selección.
En el Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, apenas disputó dos partidos. Aunque dejó dos momentos imborrables: el cierre salvador sobre Kylian Mbappé en los minutos finales de la final y el penal convertido ante Hugo Lloris en la definición que terminó consagrando campeona a la Argentina. Quizá esa imagen termina simbolizando su recorrido en la “Albiceleste”: apariciones importantes, destellos de calidad y momentos decisivos, aunque nunca el protagonismo total que muchos imaginaban para él. Vale mencionar que tampoco integró los planteles que se consagraron campeones de la Copa América 2021 ni la de 2024, una decisión que respondió más a criterios tácticos que relacionados a la salud de la “Joya”.
¿Vuelve a Argentina?
Mientras tanto, su futuro a nivel clubes también abre incógnitas. La falta de continuidad y las dudas físicas comenzaron a instalar rumores sobre una posible salida de Europa. Boca apareció en escena como una posibilidad concreta, impulsada por la admiración pública de Juan Román Riquelme y también por la presencia de Leandro Paredes. “Me mete presión para ir”, contó alguna vez Dybala sobre las insistencias del mediocampista.
Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva versión desde Italia: Roma estaría negociando una renovación de contrato con una importante rebaja salarial. Y eso volvió a cambiar el panorama. Lo curioso es que esa propuesta económica no estaría demasiado lejos de lo que Boca está dispuesto a ofrecerle a una figura internacional, como ocurrió en su momento con Edinson Cavani. Por ahora, todo parece abierto.
Lo único concreto es que Dybala quedó afuera de la prelista mundialista. Y esa ausencia marca algo mucho más profundo que una simple decisión futbolística: quizá representa el final definitivo de aquella idea que lo mostraba como el sucesor natural de Messi. Porque el talento estuvo siempre. Lo que nunca apareció fue el contexto ideal para que pudiera convertirse en el dueño de la Selección.