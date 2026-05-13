Dybala y la herencia imposible de Messi: ¿por qué quedó afuera de la prelista para el Mundial 2026?

Porque mientras Dybala perdía continuidad, Scaloni empezó a darle espacio a una nueva generación de futbolistas que hoy aparecen mejor posicionados pensando en el futuro de la Selección. El principal caso es el de Nicolás Paz, una de las grandes apariciones argentinas de la Serie A con el Como. Pero no es el único. También aparecen nombres como Franco Mastantuono, la joya de Real Madrid; Matías Soulé, compañero de Dybala en Roma; o Gianluca Prestianni, que sigue creciendo en Benfica. A ellos se suma Thiago Almada, quien parece haber encontrado un lugar muy funcional dentro del esquema del entrenador campeón del mundo. Todos tienen algo a favor: juventud, actualidad y continuidad. Y ahí Dybala, de 32 años, vuelve a perder terreno.