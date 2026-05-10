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Dybala dejó abierta la puerta de salida en Roma y Boca sueña

La “Joya” anunció que el clásico ante Lazio podría ser su último partido como local en la Roma y crecieron los rumores sobre un posible regreso al fútbol argentino. En Boca siguen atentos mientras Leandro Paredes intenta convencerlo.

Paulo Dybala pondría fin a su ciclo en la Roma. Paulo Dybala pondría fin a su ciclo en la Roma.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Paulo Dybala anunció en Italia que el próximo derbi ante Lazio podría ser su último partido en Roma, abriendo la puerta a un regreso al fútbol argentino para jugar en Boca Juniors.
  • El cordobés vuelve de una lesión y no recibió ofertas de renovación. Mientras, su compañero Leandro Paredes lo tienta para sumarse a Boca, sumado a motivos familiares en el país.
  • La salida de la Joya de Europa genera una enorme expectativa en Boca. Aunque no hay gestiones formales, su llegada revolucionaría el mercado de pases y el fútbol local.
Resumen generado con IA

El futuro de Paulo Dybala volvió a quedar envuelto en incertidumbre y, al mismo tiempo, encendió la ilusión de los hinchas de Boca. El delantero cordobés confirmó que su etapa en la Roma está cerca del final y dejó abierta la puerta a un posible regreso al fútbol argentino.

En declaraciones a Sky Sports, Dybala aseguró que el próximo clásico frente a la Lazio podría representar su despedida de los hinchas romanos. “No sé nada, yo también quisiera saberlo. El derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”, expresó el atacante, dejando en claro que todavía no recibió contactos formales para renovar su contrato.

La situación contractual alimentó aún más las especulaciones. Aunque su vínculo se había extendido automáticamente tras cumplir una determinada cantidad de minutos en cancha, todo indica que el ciclo del campeón del mundo en Italia terminará una vez finalizada la temporada.

Además, la “Joya” recién volvió a la titularidad luego de recuperarse de una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de las canchas durante tres meses. En su regreso, aportó una asistencia en la victoria 3-2 frente a Parma.

En medio de ese escenario apareció nuevamente Boca. Leandro Paredes, amigo íntimo y compañero en la Selección, reconoció que intenta convencerlo para vestir la camiseta azul y oro. Incluso, desde el entorno del jugador aseguran que el nacimiento de su hija y la actualidad laboral de Oriana Sabatini en Argentina podrían acercarlo al país.

De todos modos, el director deportivo xeneize, Marcelo Delgado, aclaró que por ahora no hubo negociaciones formales. Mientras tanto, los hinchas sueñan con que el próximo mercado de pases sea el momento definitivo para que Dybala cumpla uno de los grandes anhelos pendientes de su carrera.

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