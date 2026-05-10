Dybala dejó abierta la puerta de salida en Roma y Boca sueña

En medio de ese escenario apareció nuevamente Boca. Leandro Paredes, amigo íntimo y compañero en la Selección, reconoció que intenta convencerlo para vestir la camiseta azul y oro. Incluso, desde el entorno del jugador aseguran que el nacimiento de su hija y la actualidad laboral de Oriana Sabatini en Argentina podrían acercarlo al país.