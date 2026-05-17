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Perros robots patrullarán en el Mundial 2026 en México: vigilancia, disuasión y apoyo a la policía en las calles de Monterrey

La División K9-X funcionará en el estadio de Guadalupe, donde se jugarán cuatro partidos.

EN PRÁCTICA. Los dispositivos caninos ya realizan tareas en los partidos de Monterrey, equipo que juega en la liga principal de México. EN PRÁCTICA. Los dispositivos caninos ya realizan tareas en los partidos de Monterrey, equipo que juega en la liga principal de México.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La policía de Monterrey empleará perros robot de la División K9-X para vigilancia y disuasión en el Mundial 2026 en el estadio de Guadalupe, México, reforzando la seguridad local.
  • Los dispositivos, operados por celular y control remoto, surgieron tras el asesinato de tres policías. Costaron 145.200 dólares y acceden a zonas riesgosas para los humanos.
  • Esta tecnología busca mitigar el riesgo humano en zonas críticas durante eventos masivos. Establece un estándar de seguridad robótica para futuros torneos internacionales de fútbol.
Resumen generado con IA

Como en julio pasado en las peatonales tucumanas, en el Mundial de fútbol que empezará en junio, habrá perros robots. Con más precisión en México, en Monterrey, donde se jugarán cuatro partidos.  En el estadio situado en el municipio de Guadalupe funcionará la División K9-X formada por los canes robóticos. Los animales artificiales tendrán tareas de prevención y disuasión, en apoyo a labores de vigilancia, atención y monitoreo dirigidas por humanos.

Los perros robot funcionan a través de una aplicación y un celular, que sirve como pantalla para ver la cámara de cada unidad, y un control parecido al de las consolas de videojuego, que se adhiere al teléfono. 

Cada policía a cargo de un perro robot tuvo un entrenamiento. Con esta tecnología, la policía municipal busca detectar situaciones inusuales, lo cual permitirá a las fuerzas reaccionar más rápido y de forma segura ante potenciales riesgos.

El trasfondo: la violencia

La incorporación de sistemas robóticos responde a la necesidad de fortalecer la protección sin incrementar riesgos humanos. La división de canes en Guadalupe tuvo su origen en febrero tras un violento episodio en el que asesinaron a tres policías del estado de Nuevo León, una “zona caliente” en donde el crimen organizado lucha por imponer su propia ley. De acuerdo con el municipio, la inversión fue cercana a dos millones y medio de pesos mexicanos (U$S 145.200), destinada a potenciar las capacidades de intervención en eventos de gran escala.

El material resistente y la flexibilidad de los robots facilitan su desplazamiento en zonas de difícil acceso, lo que sería imprudente o riesgoso para una persona.

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