Perros robots patrullarán en el Mundial 2026 en México: vigilancia, disuasión y apoyo a la policía en las calles de Monterrey

El trasfondo: la violencia

La incorporación de sistemas robóticos responde a la necesidad de fortalecer la protección sin incrementar riesgos humanos. La división de canes en Guadalupe tuvo su origen en febrero tras un violento episodio en el que asesinaron a tres policías del estado de Nuevo León, una “zona caliente” en donde el crimen organizado lucha por imponer su propia ley. De acuerdo con el municipio, la inversión fue cercana a dos millones y medio de pesos mexicanos (U$S 145.200), destinada a potenciar las capacidades de intervención en eventos de gran escala.