"Chicho" y "Amancio", los robots que interrumpieron la rutina en pleno centro tucumano

Llevan cámaras térmicas, radares LIDAR, sensores de gas, reconocimiento facial y capacidad de operar en entornos hostiles. No se caen, no se desconectan fácil, no se dejan voltear. Tienen código abierto y pueden ser programados en Python o C++. No aprenden solos... todavía. Pero la idea de que podrían, queda latente.