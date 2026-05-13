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Paro nacional de La Bancaria: la medida afecta a las sucursales del Banco Hipotecario en Tucumán

El gremio dispuso un cese de actividades desde las 12 para este miércoles.

Paro en la sucursal del banco Hipotecario. Paro en la sucursal del banco Hipotecario.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Bancaria inició este miércoles un paro nacional que afecta al BCRA y al Banco Hipotecario, con fuerte impacto en Tucumán, en rechazo al cierre de tesorerías y despidos.
  • La medida surge por el cierre de 12 tesorerías regionales del BCRA y un plan de achique en el Hipotecario. Sigue a protestas previas sin respuestas en la Secretaría de Trabajo.
  • El gremio advierte que el vaciamiento afecta la logística de efectivo y las economías regionales. Mantienen el estado de alerta ante la falta de diálogo con las autoridades.
Resumen generado con IA

La Asociación Bancaria lleva adelante un paro nacional que afecta de manera directa la operatividad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del Banco Hipotecario. En Tucumán, la medida se siente con fuerza en las últimas dos horas en las sedes de la entidad bancaria en San Miguel de Tucumán y en Yerba Buena, al menos, afectando la atención a los usuarios.

El principal punto de conflicto en el Banco Central radica en la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que operan en el país. Para la seccional local de La Bancaria, esta decisión no es solo una cuestión administrativa, sino un "vaciamiento de funciones esenciales" que afecta directamente a las economías regionales del NOA. 

Según explicó el gremio en un comunicado, el cierre de estas dependencias pone en riesgo inmediato decenas de puestos de trabajo y complica la logística de distribución de efectivo en el interior profundo.

Por su parte, la situación en el Banco Hipotecario también es crítica. Los trabajadores denuncian un plan de "achique" que se manifiesta a través del cierre sistemático de sucursales en todo el país y la ejecución de despidos que califican como injustificados. "Rechazamos de manera absoluta cualquier política que implique el deterioro de las condiciones laborales", expresaron desde la entidad sindical.

La medida de este miércoles es la respuesta a lo que el gremio considera una "actitud intransigente" por parte de las autoridades de ambas entidades. El pasado 27 de abril ya se habían realizado protestas en los tesoros regionales, pero ante la falta de diálogo en la Secretaría de Trabajo, el conflicto se ha profundizado.

Desde La Bancaria advirtieron que el estado de alerta y movilización se mantiene vigente en todo el territorio nacional. 

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