El crudo relato de Inés Estévez en "Otro día perdido": “Dormía en Retiro porque no tenía dónde vivir”

Inés Estévez conmovió al público al revelar uno de los momentos más difíciles de su vida durante una entrevista en el programa "Otro día perdido". La actriz recordó cómo fueron sus primeros años en Buenos Aires y contó que, mientras intentaba abrirse camino en el mundo artístico, llegó a pasar varias noches en la Terminal de Retiro porque no tenía dónde vivir.