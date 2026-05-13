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El crudo relato de Inés Estévez en "Otro día perdido": “Dormía en Retiro porque no tenía dónde vivir”

La actriz le contó a Mario Pergolini que pasó varias noches en la Terminal de Retiro cuando recién comenzaba su carrera en Buenos Aires y no tenía dinero para alquilar un lugar donde vivir.

Inés Estévez en una entrevista con Mario Pergolini Inés Estévez en una entrevista con Mario Pergolini El Trece
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Inés Estévez reveló a Mario Pergolini que durmió en la terminal de Retiro al iniciar su carrera en Buenos Aires por falta de dinero para alquilar, a sus 17 años.
  • Tras dejar Dolores a los 17 años, se quedó sin recursos para rentar. Usaba el teatro para asearse y evitaba pedir ayuda hasta que un director de obra le ofreció alojamiento.
  • El relato humaniza a una de las actrices más reconocidas del país, exponiendo la precariedad del inicio artístico y la importancia de las redes de apoyo en momentos de crisis.
Resumen generado con IA

Inés Estévez conmovió al público al revelar uno de los momentos más difíciles de su vida durante una entrevista en el programa "Otro día perdido". La actriz recordó cómo fueron sus primeros años en Buenos Aires y contó que, mientras intentaba abrirse camino en el mundo artístico, llegó a pasar varias noches en la Terminal de Retiro porque no tenía dónde vivir.

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Durante la charla íntima con Mario Pergolini, Estévez explicó que dejó su ciudad natal, Dolores, cuando tenía apenas 17 años con la firme decisión de perseguir su sueño de convertirse en actriz. Aunque sus padres acompañaban emocionalmente su decisión, la situación económica familiar les impedía ayudarla demasiado.

“Me voy igual”, recordó haberles dicho antes de mudarse a Buenos Aires. Con el paso del tiempo, las dificultades crecieron y la actriz debió abandonar el departamento que compartía con otra joven. Sin recursos suficientes para alquilar otro lugar y sin querer regresar a su ciudad, tomó una decisión extrema para seguir adelante.

Cómo sobrevivió Inés Estévez durante sus primeros años en Buenos Aires

La actriz relató que eligió pasar las noches en la Terminal de Retiro porque sentía que allí podía permanecer entre la gente sin llamar la atención. "Tenía plata para comer, para moverme, para vestirme, pero no para pagar un alquiler”, señaló.

Además, contó que utilizaba el teatro como espacio para bañarse y mantenerse activa mientras atravesaba esa compleja etapa personal. Pese a las dificultades, aseguró que nunca quiso pedir ayuda porque sentía que debía resistir y salir adelante por sus propios medios.

La situación cambió cuando una persona de su entorno laboral advirtió lo que estaba sucediendo. Según recordó, el director de la obra en la que participaba le ofreció quedarse en su casa a cambio de cuidar a su gata y regar las plantas.

Ese gesto le permitió dejar atrás la incertidumbre y continuar construyendo el camino que años después la convertiría en una de las actrices más reconocidas del país.

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