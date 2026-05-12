Mario Pergolini volvió a “Otro Día Perdido” tras la muerte de su madre: su emotivo mensaje al aire

El envío continuó su modalidad habitual, que se desarrolló hasta la llegada de Marcela Kloosterboer, Francisco Canova y Matteo Tezza, quienes son estudiantes de ingeniería mecánica del ITBA. Sin embargo, en la emisión reaparecieron cada tanto referencias hacia su madre, el proceso de pérdida y las prometidas bromas más oscuras del principio. Fiel a su esencia, el animador giró hacia aspectos particulares de los velatorios, cuando se preguntó en voz alta sobre la elección de la decoración en las casas funerarias: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”.