Mario Pergolini volvió a “Otro Día Perdido” tras la muerte de su madre: su emotivo mensaje al aire

Resumen para apurados
- Mario Pergolini regresó este 12 de mayo a ElTrece, donde agradeció quebrado el apoyo recibido tras el fallecimiento de su madre, Beatriz Mancione, ocurrido el pasado 7 de mayo.
- El conductor retomó la actividad tras suspender grabaciones por el duelo. Durante la emisión, utilizó el humor negro para procesar la pérdida y describir detalles del velatorio.
- La reacción de Pergolini muestra una faceta vulnerable inédita y reafirma el rol de la comedia como herramienta de resiliencia ante el duelo en figuras de alta exposición mediática.
El tono con el que comenzó pronto se perdió en la voz quebrada. Aunque parecía el inicio de un ciclo más, Mario Pergolini no pudo evitar dar las gracias por el apoyo que recibió tras el fallecimiento de su madre Beatriz Mancione, el pasado 7 de mayo. Ante el difícil panorama familiar que llevó a la cancelación de la grabación “Otro día perdido” que tenía lugar ese día y el siguiente, el animador volvió al aire con los sentimientos revueltos entre la conmoción, el humor, la nostalgia y el agradecimiento.
En la misma jornada en que reapareció en su transmisión de Vorterix con cierta reticencia a ahondar sobre palabras más movilizantes, el presentador se presentó en los estudios de ElTrece y más tarde se publicó la emisión del regreso en el que el empresario no pudo evitar conmoverse. Tras preguntar con el ánimo de siempre cómo se encontraban sus colegas y el público, su relato cambió a un tono menos firme cuando se refirió al apoyo tras la muerte de su progenitora. “Antes que nada, gracias por los días que pasé, que fueron díficiles para mí”, reconoció con la garganta cerrada.
El agradecimiento de Pergolini
Mientras los aplausos y los vítores cobraban espacio, Pergolini intentó recomponerse con ademanes de enjugarse las lágrimas con las manos. “Ahí estamos”, pronto exclamó, advirtiendo que las sensaciones hacia adentro ya se habían calmado. Allí, tratando de devolver el clima a su estilo ácido y descontracturado arrojó: “Igual tengo chistes de funerales para tirar a todos lados”, bromeó. “Mucho cariño de todos. Les agradezco”, señaló el líder de Vorterix, visiblemente afectado frente a un estudio lleno.
Mario Pergolini agradeciÃ³ las muestras de cariÃ±o de la gente y no pudo evitar emocionarse: "Fueron dÃas difÃciles". #OtroDÃaPerdido pic.twitter.com/cDkF21fJRf— OTRO DÃA PERDIDO (@otrodiaperdidok) May 12, 2026
El envío continuó su modalidad habitual, que se desarrolló hasta la llegada de Marcela Kloosterboer, Francisco Canova y Matteo Tezza, quienes son estudiantes de ingeniería mecánica del ITBA. Sin embargo, en la emisión reaparecieron cada tanto referencias hacia su madre, el proceso de pérdida y las prometidas bromas más oscuras del principio. Fiel a su esencia, el animador giró hacia aspectos particulares de los velatorios, cuando se preguntó en voz alta sobre la elección de la decoración en las casas funerarias: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”.
La comedia como alivio
La observación dio pie a un intercambio con Evelyn Botto y Rada, quienes coincidieron en la extrañeza de la ambientación en esos espacios y en el rol que juega la estética en momentos de luto. A esta reflexión le siguió una confesión del momento íntimo, donde Pergolini, con picardía, se refirió a la dinámica familiar que se dio en la ceremonia. Advirtió sobre esos parientes que tomaron una particular actitud sobre la comida servida.
“Con los sandwichitos de miga es re loco porque ves que al principio nadie come. Yo tengo tíos grandes... Vieron que ahora no se hacen ceremonias largas. Fueron pocas horas y aprovechan que hay de todo. Hasta tuve una tía que me dijo: ‘No hay tanto dulce’”, compartió. Este comentario dio lugar a una charla sobre la informalidad de los encuentros durante el velorio.
Finalmente, y consultado por Evelyn Botto acerca de la posibilidad de introducir comentarios humorísticos en medio del duelo, Mario respondió: “Desde el primer segundo, no puedo evitarlo. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir”. Rada sumó: “La comedia es un buen analgésico”, a lo que el conductor asintió, reconociendo la dificultad de afrontar la ausencia y la falta de estrategias claras para sobrellevar situaciones de este tipo: “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”, se sinceró el conductor.