Proponen otorgarles nuevas identidades a los barrios y plazas de San Miguel de Tucumán

La primera exposición estuvo a cargo del presidente del Cecoprit, Ezequiel Coletti, y de la secretaria general Pilar Navarro. El primero comentó que hubo un éxodo general que se apartó de la Capital y empezó a migrar hacia el oeste norte y sur (hacia Los Nogales, Tafí Viejo, Yerba Buena, entre otros) y planteó que es necesario que San Miguel de Tucumán vuelva a ser “el lugar elegido”. Para ello, el arquitecto propuso potenciar la identidad de los barrios y generar unas nuevas, de modo que la inversión no sea tan grande, pero que aún así se vuelva un atractivo comercial y habitacional para los ciudadanos.